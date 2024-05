Der Gänsehautmoment des Marco Reus

Am Freitag hat Marco Reus seinen Abschied von Borussia Dortmund verkündet, am Samstag wird er nach dem 5:1 gegen den FC Augsburg von den Fans euphorisch gefeiert.

So ganz allein vor der Dortmunder Südtribüne zu stehen und die lautstarken Ehrerbietungen der Fans entgegenzunehmen, das ist ein Gänsehautmoment, der selbst einen erfahrenen Fußballer in seinen Grundfesten erschüttert. So geschehen mit Borussias Ex-Kapitän Marco Reus, als er nach dem furiosen 5:1-Triumph vor der legendären gelben Wand stand und mit Sprechchören gefeiert wurde. „Unbeschreiblich. Das ist durch nichts zu ersetzen“, zeigte sich ehemalige Nationalspieler tief ergriffen.

Erst einen Tag zuvor hatte Reus bekannt gegeben, dass er nach der Saison an anderer Stelle eine neue, womöglich letzte sportliche Herausforderung sucht. Wo, das sagte er nicht, infrage kommt in der Spätphase bewegter Fußballkarrieren wie der von Marco Reus aber gern ein Engagement im Ausland. Die USA wären denkbar, aber vielleicht erliegt auch er den Verlockungen der arabischen Öl-Liga. Den Dortmunder Fans war das am Samstag egal. Sie feierten ihr Idol, das seit vielen Jahren die schwarz-gelbe Mentalität verkörpert wie kein anderer. Natürlich passte es perfekt ins Drehbuch, dass Reus gegen den FCA mit einem Tor und zwei Vorlagen eine Gala-Vorstellung hinlegte und damit seine herausragende Stellung im Team unterstrich.

Seit 2012 spielt Marco Reus wieder für Borussia Dortmund

Bei der Borussia hatte Marco Reus schon zehn Jahre in seiner Jugendzeit gespielt, 2012 kehrte der gebürtige Dortmunder nach drei Jahren beim Bundesliga-Konkurrenten Mönchengladbach in seinen Heimatverein zurück. Seitdem hat er mit dem Verein alle Höhen und Tiefen durchlebt und durchlitten. Dabei unvergessen das verlorene Champions League-Spiel der Dortmunder gegen den FC Bayern Münchner 2013. Immer wieder warfen Reus schwere Verletzungen zurück, nicht nur im Klub, sondern auch in der Nationalmannschaft, weshalb er für viele als Unvollendeter gilt.

Mit Dortmund könnte Marco Reus noch die Champions League gewinnen

Klar wurde er mit Dortmund zweimal Pokalsieger und dreimal Supercupsieger, einen Deutscher-Meister-Titel oder auch einen WM-Titel schaffte er aber nicht. Zumindest seine letzte Saison für Dortmund könnte noch für eine spektakuläre Wende sorgen, schließlich steht der BVB im Champions-League-Halbfinale. Wenn Reus nach seinem letzten Spiel für Dortmund den Henkelpott in die Höhe strecken könnte, wäre das ein schon nahezu märchenhaftes Ende. Das sieht Reus wohl auch so, denn er sagte in Richtung BVB-Fans: „Ich hoffe, dass wir das auch am 1. Juni in Wembley sehen werden und dann hoffentlich auch noch mehr Grund zu feiern haben. Das wäre auf jeden Fall dann der krönende Abschluss“ – und ein weiterer bewegender Gänsehautmoment.

