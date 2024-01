Fußball

Franz Beckenbauer machte Stefan Reuter zum Weltmeister

Stefan Reuter (Dritter von links) wurde mit Deutschland unter Trainer Franz Beckenbauer (links) Weltmeister 1990 in Rom.

Plus Der ehemalige Geschäftsführer Sport des FC Augsburg, Stefan Reuter, erinnert sich an seine Zeit in der Nationalmannschaft mit Trainer Franz Beckenbauer und den Titelgewinn 1990.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als am Montag vom Tod von Franz Beckenbauer erfuhr, war er zu Besuch bei seinen Eltern in Dinkelsbühl. Seine Mutter Elle feierte ihren 86. Geburtstag. „Ich habe, genauso wie viele andere, eine Pushnachricht auf mein Handy erhalten“, sagt der 57-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich war einfach nur traurig, weil man doch gehofft hatte, er erholt sich wieder."

Als Franz Beckenbauer die Bayern trainierte, spielte Stefan Reuter schon bei Juventus Turin

Für den ehemaligen Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg, der jetzt als Berater fungiert, war Beckenbauer einer der Trainer, die seine Karriere mit am meisten beeinflusst haben. Nicht als Vereinstrainer, denn als Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstarb, Ende 1993 das Traineramt beim FC Bayern München vom glücklosen Erich Ribbeck übernahm, spielte Reuter schon längst bei Juventus Turin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

