FC Bayern ohne Neuer und vier weitere Stars in Heidenheim

Kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal hat der FC Bayern Personalsorgen. Manuel Neuer fehlt in der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Der Nationaltorwart ist aber nicht der Einzige.

Der FC Bayern muss auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim auf Nationaltorwart Manuel Neuer verzichten.

Der 38-Jährige muss nach einem bei der Nationalmannschaft erlittenen Muskelfaserriss in den Adduktoren wieder fit werden. Das Ziel Neuers ist das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal.

Gegen Heidenheim stehen in der Offensive auch Kingsley Coman und Leroy Sané sowie Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic und Außenverteidiger Noussair Mazraoui nicht im Münchner Kader. "Keiner der fünf wird geschont für Dienstag. Sie sind nicht im Kader, weil es nicht geht, daher ist es auch ein Fragezeichen für Dienstag", berichtete Trainer Thomas Tuchel. "Es gibt keine Tendenz, es zählt jede Minute." Dafür kehrt immerhin Allrounder Raphael Guerreiro in den Kader der Münchner zurück. "Die Saison ist zu verrückt, die Verletztensituation ist zu verrückt", meinte Tuchel.

Für das Gastspiel beim starken Aufsteiger aus Heidenheim forderte der Bayern-Coach neuen Schwung seiner Mannschaft. "Wir haben etwas gutzumachen vom letzten Wochenende, auch für uns selber", sagte Tuchel. Vor einer Woche hatten die Bayern zuhause mit 0:2 gegen Borussia Dortmund verloren.

(dpa)