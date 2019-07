vor 18 Min.

Runderneuert

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt ist am Montagabend zum Saisonauftakt bei Carl Zeiss Jena zu Gast. Wer die Schanzer verlassen hat, wer verpflichtet wurde und wie die Startelf aussehen könnte.

Von Benjamin Sigmund

Innerhalb von drei Jahren ist der FC Ingolstadt von der Bundesliga in die 3. Liga abgestürzt. Runderneuert gehen die Schanzer nun in die neue Saison, die am heutigen Montagabend (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Carl Zeiss Jena beginnt. Ein Überblick.

Trainer Jeff Saibene soll nach dem Trainerchaos in der vorigen Saison den Verein in ruhige Fahrwasser führen. Der 50-jährige Luxemburger verbrachte den Großteil seiner Trainerkarriere in der Schweiz. Zuletzt betreute er in Deutschland den Zweitligisten Arminia Bielefeld. Seinen Co-Trainer Carsten Rump brachte er aus Bielefeld mit. Beim Neuaufbau helfen sollen der neue Sportchef Michael Henke (bisher Co-Trainer) und Technischer Direktor Florian Zehe (zuvor Scout).

Abgänge Die Liste ist lang. Bei vielen Spielern galten die Verträge nur für die 2. Liga und wurden mit dem Abstieg unwirksam. Den Verein verlassen haben Sonny Kittel (Hamburger SV), Almog Cohen (Maccabi Netanya), Dario Lezcano (FC Juárez), Paulo Otavio (VfL Wolfsburg), Mergim Mavraj (Greuther Fürth), Philipp Heerwagen (SV Sandhausen), Phil Neumann (Holstein Kiel), Thomas Pledl (Fortuna Düsseldorf), Lucas Galvao (Al-Wasl, Leihe), Thorsten Röcher (Sturm Graz, Leihe), Marvin Matip (vereinslos), Christian Träsch (vereinslos), Philipp Tschauner (Hannover 96, Leihende) und Cenk Sahin (Leihende). Außerdem kehrten die zuletzt ausgeliehenen Charlison Benschop (FC Groningen), Romain Brégerie (vereinslos) und Takahiro Sekine (Urawa Reds) nicht nach Ingolstadt zurück.

Neuzugänge Wer viele Profis verliert, muss neue holen. Den FC Ingolstadt verstärken sollen Maximilian Beister (KFC Uerdingen), Caniggia Elva (Würzburger Kickers), Michael Heinloth (Z. Sosnowiec), Maximilian Wolfram (Carl Zeiss Jena) und Peter Kurzweg (Union Berlin, zuletzt nach Würzburg verliehen). Von einer Leihe zurückgekehrt sind Maximilian Thalhammer (Jahn Regensburg) und Agyemang Diawusie (SV Wehen Wiesbaden). Aus der eigenen zweiten Mannschaft aufgerückt sind Thomas Keller und Patrick Sussek. Filip Bilbija und Georgios Pintidis kommen aus der eigenen Jugend.

Mannschaft

Torhüter Ein spannendes Rennen um die Nummer eins lieferten sich Fabijan Buntic und Marco Knaller. Das „Duell auf Augenhöhe“, wie es Saibene nannte, hat Buntic für sich entschieden.

Abwehr Drei Plätze in der Viererkette scheinen fest vergeben. Michael Heinloth wird rechts, Marcel Gaus links verteidigen. In der Innenverteidigung ist Björn Paulsen gesetzt. Um den Platz neben ihm konkurrieren Thomas Keller, der die Nase vorne haben dürfte, Benedikt Gimber und Jonathan Kotzke.

Mittelfeld Sicher in der Startelf stehen dürften Maximilian Beister (links) und Robin Krauße (Zentrum). Da Maximilian Thalhammer wohl ausfällt, ist der Platz neben Krauße umkämpft. Die Entscheidung fällt zwischen Tobias Schröck und Konstantin Kerschbaumer. Um den Platz im rechten Mittelfeld kämpfen Maximilian Wolfram, der mit Jena auf seinen Ex-Verein trifft, und Agyemang Diawusie. Wolfram, so Saibene, „muss noch eine Schippe drauflegen, aktiver werden und mehr in die Tiefe gehen“. Somit könnte Diawusie derzeit die Nase vorn haben.

Angriff Derzeit sind der neue Kapitän Stefan Kutschke und Fatih Kaya gesetzt. Als Alternative stünde Filip Bilbija bereit. Saibene: „Ich würde mich nicht scheuen, ihn einzusetzen.“

Spielstil Saibene präferiert mutigen Fußball und will den Gegner früh unter Druck setzen. Bevorzugtes Spielsystem ist ein 4-4-2 mit Doppelsechs.

Vorbereitung Von sieben Testspielen gewann der FCI vier (3:1 gegen St. Pölten, 5:0 gegen Rosenheim, 4:3 gegen VfB Eichstätt, 3:0 gegen VfR Garching), zwei endeten Unentschieden (1:1 gegen FC Lugano, 0:0 gegen WSG Wattens). Verloren wurde lediglich gegen Zweitligist FC St. Pauli (0:3). Wirklich aussagekräftig ist die Vorbereitung nicht, zumal Saibene zumeist komplett durchwechselte.

Erster Gegner Carl Zeiss Jena schloss die vergangene Saison als Tabellen-14. ab. Trainer der Ostdeutschen ist Lukas Kwasniok.

Mögliche Aufstellung Buntic – Heinloth, Paulsen, Keller, Gaus – Diawusie, Schröck, Krauße, Beister – Kutschke, Kaya.

Prognose Der FC Ingolstadt steht vor einer schwierigen Saison. Für den direkten Wiederaufstieg müsste alles nach Plan laufen. Realistischer erscheint ein Platz im gesicherten Mittelfeld.

