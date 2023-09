FC Ingolstadt dreht die Partie und besiegt 1860 München mit 2:1

Dank einer Leistungssteigerung nach der Pause besiegt der FC Ingolstadt 1860 München mit 2:1. Grober Fehler der Löwen vor dem Ausgleich.

Es war ein intensiv geführtes oberbayerisches Duell mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Letztendlich drehte der FC Ingolstadt nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte die Partie und besiegte 1860 München mit 2:1. Gütige Mithilfe der Löwen erhielten die Schanzer dabei beim zwischenzeitlichen Ausgleich.

Ingolstadts Trainer Michael Köllner hatte 1860 im Vorfeld die Favoritenrolle zugeschoben. Als Grund nannte er die personellen Probleme beim FCI. Gerade Kapitän Lukas Fröde (Rotsperre) und Simon Lorenz (muskuläre Probleme) seien im defensiven Mittelfeld kaum zu ersetzen. Stattdessen begann Yannick Deichmann gegen seinen Ex-Verein als Absicherung im Zentrum. Die Gäste, die zuletzt drei Spiele in Folge verloren hatten, erwischten den besseren Start und drückten die Schanzer in die Defensive. Albion Vrenezi (4., 6) und Manfred Starke (5.) versuchten es jeweils aus der Distanz. Der FCI fand im Spiel nach vorne kaum Mittel. Einzig nach einer starken Einzelaktion von Marcel Costly wurde es gefährlich. Dessen Zuspiel jagte Jannik Mause über den Querbalken (17.). Statt selbst in Führung zu gehen, gerieten die Schanzer in Rückstand. Dafür genügte den Löwen ein cleverer wie auch einfacher Freistoßtrick. Julian Guttau lief links an der Mauer vorbei, erhielt den Ball und traf flach ins lange Eck zum 0:1 (23.). Die Löwen blieben die strukturiertere und gefährlichere Mannschaft und lagen zur Pause verdient vorn.

FC Ingolstadt gleicht nach Löwen-Fehler aus

Köllner reagierte in der Pause mit einem Dreifachwechsel und brachte Felix Keidel, Benjamin Kanuric und Moritz Seiffert ins Spiel (für Leon Guwara, Tobias Schröck und Beleme) und stellte sein System um. Der FCI verteidigte nun mit einer Viererkette und entwickelte in der Offensive deutlich mehr Schwung. Der Ausgleich war folgerichtig, auch wenn er einem kapitalen Fehler der Löwen entsprang. Tim Rieder spielte unbedrängt einen Rückpass auf seinen Torhüter, der ihm viel zu kurz geriet. Mause schnappte sich den Ball, umkurvte Marco Hiller und schob zum 1:1 ins leere Tor ein (58.). Die Schanzer blieben am Drücker, Sechzig lauerte auf Konter. Joel Zwarts scheiterte mit einem Schuss aus 20 Metern an FCI-Keeper Marius Funk (74.), auf der Gegenseite parierte Hiller gegen Pascal Testroet (75.). Im Anschluss gingen die Schanzer nach einem ruhenden Ball in Führung. Sechzig brachte den Ball nach einer Ecke nicht aus der Gefahrenzone, der noch abgefälschte Schuss von David Kopacz landete zum 2:1 im Netz (77.). Die Gäste waren in der Schlussphase alles nach vorne, der FCI verteidigte geschickt und brachte den Vorsprung ins Ziel.

FC Ingolstadt 04: Funk - Cvjetinovic, Schröck (46. Kanuric (87. Nduka)), R. Malone - Costly, Deichmann, Guwara (46. Keidel) - Kopacz, Beleme (46. Seiffert), Testroet (81. Kügel) - Mause

TSV 1860 München: Hiller - N. Lang, Verlaat, Kwadwo - Starke (89. Bonga), Frey (46. Rieder) - Kurt (80. Lakenmacher), Zejnullahu, Vrenezi, Guttau - Zwarts

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster) - Zuschauer: 13500 Tore: 0:1 Guttau (23.), 1:1 Mause (58.), 2:1 Kopacz (77.)