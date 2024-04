Neuer vor Arsenal-Spiel wieder im Torwarttraining

Manuel Neuer steht pünktlich zum Champions-League-Kracher in London gegen Arsenal vor der Rückkehr ins Bayern-Tor. Die Münchner Personalsituation scheint sich insgesamt zu entspannen.

Der FC Bayern München kann auf das dringend erhoffte Comeback von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal hoffen.

Auch die ebenfalls beim ernüchternden 2:3 gegen den 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga fehlenden Offensivspieler Leroy Sane, Kingsley Coman sowie Außenverteidiger Noussair Mazraoui haben vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) wieder trainiert. Ausfallen könnte dagegen weiterhin Youngster Aleksandar Pavlovic wegen eines Infekts.

Neuer arbeitete nach Angaben von "Bild" und "Sky" auf einem Nebenplatz wieder torwartspezifisch unter Anleitung von Torwarttrainer Michael Rechner. Der 38-jährige Bayern-Kapitän hatte sich in der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die jüngsten Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) eine Verletzung an den Adduktoren zugezogen und fehlte den Bayern darum bereits beim 0:2 gegen Borussia Dortmund. Sven Ulreich hatte Neuer bei den beiden Niederlagen im Tor ersetzt.

Vor dem Abflug nach London am Montagnachmittag absolviert das Team von Trainer Thomas Tuchel das Abschlusstraining noch auf dem Vereinsgelände in München. Dann sollte es zur Fitness von Neuer und Co. aktuelle Informationen geben.

(dpa)