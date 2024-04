Platzwunde bei Hummels: Entwarnung für Paris-Spiel

Mats Hummels musste in Leipzig früh ausgewechselt werden. Für die Partie in der Champions League gegen PSG soll der Dortmunder Abwehrchef allerdings wieder fit sein.

Borussia Dortmund kann im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain sehr wahrscheinlich auf Mats Hummels setzen. Der Abwehrchef musste beim 1:4 bei RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga bereits nach 51 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Laut Trainer Edin Terzic sollte die Verletzung Hummels allerdings nicht an einem Einsatz am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) hindern.

"Mats hat eine schmerzhafte Platzwunde am Schienbein. Es wurde gerade schon behandelt, so dass es kein Problem sein sollte", sagte Terzic. Hummels hatte sich die Verletzung kurz nach der Halbzeit in der Entstehung des dritten Gegentores zugezogen. Neben dem 35-Jährigen steht gegen Paris auch der in Leipzig gelbgesperrte Emre Can wieder zur Verfügung. Beim erkrankten Marcel Sabitzer steht die Entscheidung laut Sportchef Sebastian Kehl noch aus.

(dpa)