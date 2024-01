Olympia 2026 in Cortina oder Cesano? Hauptsache in Italien!

Plus Noch ist unklar, wo die Rodeln und Bob bei den Winter-Olympia 2026 ausgetragen werden. Gastgeber Italien will sich nicht damit abfinden, dass die Rennen im Ausland gehen könnten.

Mamma Mia! Was für ein Debakel! Da freut sich Italien wie verrückt auf die Olympischen Winterspiele in seinem Land und dann taucht da tatsächlich der Vorschlag auf, die Bob- und Rodelwettbewerbe aus Mangel einer geeigneten Eisbahn ins Ausland zu verlegen. Von Österreich ist da die Rede, oder sogar von Deutschland! Vorschläge, die das italienische Volk so abstrus findet, als würde man ihm Kaiserschmarrn und Sauerkraut zur Pizza servieren.

Offiziell wurden die Winterspiele 2026 an Mailand und das nahe gelegene Cortina d’ Ampezzo vergeben. Eine ziemlich schneesichere Gemeinde im Norden des Landes, die schon 1956 die olympischen Wettbewerbe austrug. Die Bobs und Rodel wurden damals auf der Eisbahn „Pista olimpica Eugenio Monti“ heruntergelassen, die später auch im James Bond-Streifen „In tödlicher Mission“ einige Berühmtheit erlangte. Altersbedingt musste sie 2008 stillgelegt werden und wurde im Jahre 2023 als „nicht reaktivierbar“ erachtet.

