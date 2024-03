Bei den Handballern des TSV Haunstetten ist die Luft raus

Plus Niederlage der Haunstetter Landesliga-Handballer verärgert Trainer Lorenz Hartl. Heimsieg bei den Bayernliga-Frauen kommt zu spät.

Im Saisonendspurt mussten die Landesliga-Männer des TSV Haunstetten noch einen empfindlichen Dämpfer wegstecken: Bei der stark abstiegsgefährdeten SG Unterpfaffenhofen/ Germering setzte es für die Rot-Weißen eine unerwartet hohe 28:39 (17:22)-Niederlage, die zwar in Hinblick auf das Saisonziel Klassenerhalt keinerlei Einfluss mehr hat, allerdings bei den Verantwortlichen durchaus Sorgenfalten auslöste.

"Für mich ist es schwierig, das Gezeigte einzuordnen", beschrieb Haunstettens Trainer Lorenz Hartl nach dem Schlusspfiff seine Gefühlslage. Seine Schützlinge konnten über die gesamte Spielzeit nie so richtig Fuß fassen. "Vielleicht war auch der letzte Heimspielsieg gegen Bayern München noch in den Köpfen. Allerdings hatten wir da eine hundertprozentig bessere Grundeinstellung“, wusste Haunstettens Chef-Übungsleiter nach den schwierigen 60 Minuten im Münchner Süden zu berichten.