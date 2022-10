"Schützenfest und Sané-Show": Pressestimmen zum FC Bayern

Der FC Bayern kann wohl einen Haken unter die Gruppenphase der Champions League machen. Der deutsche Meister gewann gegen Viktoria Pilsen deutlich mit 5:0. Die Pressestimmen.

Nach dem 5:0-Sieg gegen den hilf- und wehrlosen tschechischen Fußball-Meister Viktoria Pilsen kann der FC Bayern praktisch schon einen Haken unter die Champions-League-Gruppenphase machen. Auch ohne die Anführer Müller und Kimmich gelang den Münchenern der nächste Sieg in der Königsklasse.

Die Münchner Offensivstars haben sich für die große Bundesliga-Prüfung am Samstag bei Borussia Dortmund warm geschossen. Die Fans des FC Bayern konnten den Torspaß von Doppelpacker Sané (7./50. Minute), Serge Gnabry (13.), dem besonders spielfreudigen Mané (21.) und des eingewechselten Eric Maxim Choupo-Moting (59.) bejubeln.

Pressestimmen aus Deutschland zu FC Bayern gegen Viktoria Pilsen

"Mit einem lockeren und auch in dieser Höhe verdienten 5:0 gegen Viktoria Pilsen hat der FC Bayern seine blütenweiße Weste in der Champions League gewahrt." - kicker

"Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat am dritten Gruppenspieltag der Champions League zu Hause gegen Viktoria Pilsen mit 5:0 (3:0) gewonnen. Dabei zeigten die Hausherren eine bockstarke Leistung." - Sport1

"Obwohl die Münchner Wiesn bereits am Montag endete, feiern die Bayern so ihr eigenes OkTORberfest!" - Bild

"Dritter Sieg im dritten Champions-League-Spiel der Saison: Der FC Bayern feiert gegen Viktoria Pilsen ein Schützenfest. Nationalspieler Leroy Sané sticht aus einer starken Mannschaft des Rekordmeisters heraus." - Welt

"Der FC Bayern hat seine Krise endgültig überwunden und dem 4:0-Sieg gegen Leverkusen einen 5:0-Sieg gegen Viktoria Pilsen in der Champions League folgen lassen. Pünktlich zum Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund scheint der Rekordmeister wieder in Topform." - RedaktionsNetzwerk Deutschland

"Ach was, hat es überhaupt eine gegeben? Die Münchner schießen beim 5:0 über Viktoria Pilsen den nächsten laschen Sparrings-Partner aus dem Stadion. In der Liga wartet mit Dortmund nun aber ein anderes Kaliber." - Süddeutsche Zeitung

"Schützenfest und Sané-Show nach der Wiesn: FC Bayern demontiert Champions-League-Gegner." - tz

"Von Beginn an nahmen die Münchner das Heft in die Hand und schossen die chancenlosen Gäste deutlich aus dem Stadion." - DAZN

Champions League - FC Bayern gegen Viktoria Pilsen: Pressestimmen aus Tschechien

"Die Pilsner Fußballer hatten das schwierigste Spiel in der Gruppenphase, sie verloren in München gegen die Bayern mit dem gleichen Ergebnis wie vor neun Jahren, 0:5." - Lidové noviny

"Die Pilsner Fußballer erlitten in der Champions League im Stadion des FC Bayern München ein 0:5-Debakel und verloren zum dritten Mal in der Gruppe C mit 1:12. Der Bayern-Favorit, der Victoria vor neun Jahren zu Hause mit dem gleichen Ergebnis zermalmte, bleibt dagegen zu 100 Prozent erhalten." - Aktualne

"Vor einem Monat kassierten sie fünf Gegentore gegen Barcelona und auch Fußball-Pilsen erlitt am Dienstag einen "Sturm" bei den Bayern. Die Frage, ob Viktoria dem deutschen Giganten mehr standhalten kann als zuvor Barca (1:5) oder Inter Mailand (0:2) war schnell entschieden." - Sport.cz