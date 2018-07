Presse Cup Augsburg: Mit Golf Gutes tun

21:30 Uhr

Mit Golf Gutes tun - beim 42. Golf Presse Cup zu Gunsten der Kartei der Not. Im Bild: Christopher Reisch.

Politiker Markus Ferber ist erstmals beim Benefizturnier dabei. Der Wanderpreis der Augsburger Allgemeinen geht an Nikolaus Bernhard.

Von Andrea Bogenreuther

Wahre Golfer sind hart im Nehmen: Dass Punkt zwölf Uhr ein minutenlanger Regenschauer über dem Platz des GC Augsburg in Burgwalden niedergeht, stört die 100 Teilnehmer des 42. Augsburger Presse Cups nicht im Geringsten. „Das war wenigstens erfrischend“, sagt GCA-Jugendspieler Florentin Flaschka, als eine halbe Stunde später schon wieder die Mittagssonne auf die Spieler herunterbrennt. Die Stimmung ist bestens unter den 100 Teilnehmern des Benefizturniers.

Erstmals beim Presse Cup zu Gast ist auch Markus Ferber, Mitglied des Europaparlaments. Vor einem Jahr hat der 53-Jährige das Golfspielen im GC Augsburg begonnen. Unter Turnierbedingungen sitzen die Schläge aber noch nicht immer so, wie er es gern hätte. „Das ist mein Heimatplatz. Da kenne ich die Tücken. Aber ich mache alles falsch, was man falsch machen kann“, sagt Ferber lachend und lässt sich die gute Laune nicht verderben. Er weiß schließlich selbst, dass der ein oder andere Fehlschlag dem mangelnden Training durch seine politischen Ämter geschuldet ist. „In den letzten vier Wochen habe ich nur einmal gespielt. Aber trotzdem ist es schön, einmal alle Sorgen Europas hinter sich zu lassen und sich fünf Stunden in der Natur zu bewegen. Das macht den Kopf frei“, sagt Ferber.

Nikolaus Bernhard vom Golfclub Augsburg gewinnt den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen

Diese Motivation vereint die Teilnehmer des Presse Cups: Gutes tun und sich sportlich zu betätigen. Mit mehr als guten Ergebnissen, wie der Gewinner des Wanderpokals der Augsburger Allgemeinen zeigt. Nikolaus Bernhard vom Golfclub Augsburg gewinnt den Ehrenpreis mit überragenden 47 Nettopunkten und ist auch noch in der Männerwertung mit 28 Bruttopunkten ganz vorn. Mit fünf Punkten Vorsprung geht der Sieg in der Frauen-Bruttowertung an Elena Pesch vom Golfclub Augsburg mit 29 Bruttopunkten. Und weil sie nicht nur sicher, sondern auch lang schlägt, gewinnt Elena Pesch mit 220 Metern auch noch die Sonderwertung „Longest Drive“. 48 Meter legte da der Sieger bei den Männern noch drauf, mit 268 Metern brachte Niklas Hall (GC Olching) den längsten Abschlag auf sein Konto.

Wie gut die clubeigene Jugend des GC Augsburg derzeit drauf ist, unterstrich beim Presse Cup Florentin Flaschka, der mit 44 Nettopunkten die Jugendwertung mit deutlichem Vorsprung gewann. Da hatte nicht einmal sein Flight-Partner und GCA-Mannschaftsspieler Vincent Anthuber eine Chance, der vergangene Woche mit seinen U14-Kollegen den bayerischen Mannschaftsmeistertitel in Odelzhausen gewonnen hat. „Dort habe ich mit 12 über Par die Runde meines Lebens gespielt. Und wenn man so einen Lauf hat, will man natürlich weiterspielen“, sagt der 13-Jährige mit einem Handicap von 15,3, der im Presse Cup dann aber eher auf den Spaß- und Trainingsfaktor setzte.

Die Ergebnisse im Überblick:

Wanderpreis der Augsburger Allgemeinen für die beste Nettowertung: 1. Nikolaus Bernhard (GC Augsburg) 47; 2. Wendelin Bayerl (GC Augsburg) und Stephanie Neumaier (GR Achental) jeweils 42

Brutto Männer: 1. Nikolaus Bernhard (GC Augsburg) 28 Punkte, 2. Alois Killisperger (GC Dillingen) 24; 3. Christoph Hirschvogel (GC Bad Wörishofen) und Hans-Georg Neumaier (GR Achental) 23

Brutto Frauen: 1. Elena Pesch (GCA) 29; 2. Antonia Scherer (GCA) 28; 3. Cordula Schöllhorn (GCA) 26

Netto A (Handicap bis 15,0): 1. Anna Maria Guggemos-Reisch (GCA) 37; 2. Katharina Grimminger (GCA) 36, 3. Cordula Schöllhorn (GCA) 36

Netto B (Handicap 15,1 bis 25,4): 1. Wendelin Bayerl (GCA) 42; 2. Maximilian Rieder (GC Eschenried) 41; 3. Daniel Schmidt (GC Lechfeld) 40

Netto C (Handicap ab 25,5): 1. Stephanie Neumaier (GR Achental) 42; 2. Johannes Hösle (GCA) 42; 3. Doris Wegner (GCA) 37

Jugend Netto: 1. Florentin Flaschka (GCA) 44; 2. Niklas Hall (GC Olching) 36; 3. Nicolas Stevenson (G&LC Gut Rieden) und Lukas Ketterle (GCA) 32

Longest Drive Männer: Niklas Hall (GC Olching) 268 Meter

Longest Drive Frauen: Elena Pesch (GCA) 220 Meter

Nearest-to-the-Line Männer: Manfred Ketterle (GCA) 0,19 m

Nearest-to-the-Line Frauen: Barbara Richter (GC Neckartal) 0,06 m

