WM-Kader 2022: Diese Spieler sind für Deutschland dabei

Welche Spieler sind für Deutschland bei der Fußball-WM 2022 in Katar dabei? Hier geben wir einen Überblick über den Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Die DFB-Elf muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar um den Einzug in die K.-o.-Phase kämpfen. Auf welchen Kader setzt Bundestrainer Hansi Flick dafür? Hier geben wir einen Überblick über die deutschen WM-Spieler und liefern weitere Infos - unter anderem zum Trikot und zur Gruppe.

Deutschland: WM-Kader 2022 im Überblick

Tor:

Die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft ist unumstritten. Kapitän Manuel Neuer steht in Katar im Tor. Hinter ihm hat Barcelonas Marc-André ter Stegen den Platz als Nummer zwei sicher. Doch mit Kevin Trapp hat Flick auch noch einen weiteren Top-Torhüter in den Wüstenstaat mitgenommen.

Manuel Neuer ( FC Bayern München )

Marc-André ter Stegen ( FC Barcelona )

Kevin Trapp ( Eintracht Frankfurt )

Abwehr:

Die Verteidigung der deutschen Nationalmannschaft stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Die Mannschaft hat in diesem Bereich einen Umbruch erlebt, was dazu führte, dass viele junge Spieler ihre Chance bekommen. Diese sind in Katar dabei:

Thilo Kehrer ( West Ham United )

Lukas Klostermann ( RB Leipzig )

Matthias Ginter ( SC Freiburg )

David Raum ( RB Leipzig )

Antonio Rüdiger ( Real Madrid )

Nico Schlotterbeck ( Borussia Dortmund )

Niklas Süle ( Borussia Dortmund )

Christian Günter ( SC Freiburg )

Armel Bella-Kotchap ( FC Southampton )

Mittelfeld und Angriff:

In der Offensive hat Flick viele Optionen. Das Problem: Ein echter Mittelstürmer fehlt im deutschen Team. Das sind die offensiven Spieler im Deutschland-Kader der WM 2022:

Leon Goretzka ( FC Bayern München )

Joshua Kimmich ( FC Bayern München )

Ilkay Gündogan ( Manchester City )

Serge Gnabry ( FC Bayern München )

Kai Havertz ( FC Chelsea )

Jonas Hofmann ( Borussia Mönchengladbach )

Mario Götze ( Eintracht Frankfurt )

Thomas Müller ( FC Bayern München )

Jamal Musiala ( FC Bayern München )

Julian Brandt ( Borussia Dortmund )

Leroy Sané ( FC Bayern München )

Youssoufa Moukoko ( Borussia Dortmund )

Niclas Füllkrug ( SV Werder Bremen )

Karim Adeyemi ( Borussia Dortmund )

Hansi Flick hatte bei der Aufstellung des deutschen WM-Kaders auf einigen Positionen die Qual der Wahl. Das führte unter anderem dazu, dass Mats Hummels kein WM-Ticket bekam. Trotz einiger großen Namen in Kader ist Deutschland aber kein Favorit auf den Titel. Das ist unter den WM-Teilnehmern 2022 Teams wie Frankreich, Brasilien, England, Spanien und Argentinien vorbehalten. Dennoch, der Kader des DFB-Teams kann sich sehen lassen.

Rückblick: Das war der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018

1, Manuel Neuer ( FC Bayern München )

( ) 22, Marc-André ter Stegen ( FC Barcelona )

( ) 12, Kevin Trapp ( Paris Saint-Germain )

( ) 13, Thomas Müller ( FC Bayern München )

( ) 10, Mesut Özil ( FC Arsenal )

( ) 2, Marvin Plattenhardt ( Hertha BSC )

( ) 11, Marco Reus ( Borussia Dortmund )

( ) 17, Jérôme Boateng ( FC Bayern München )

( ) 20, Julian Brandt ( Bayer 04 Leverkusen )

( ) 7, Julian Draxler ( Paris Saint-Germain )

( ) 4, Matthias Ginter ( Borussia Mönchengladbach )

( ) 23, Mario Gomez ( VfB Stuttgart )

( ) 14, Leon Goretzka ( FC Schalke 04 )

( ) 21, Ilkay Gündogan ( Manchester City )

( ) 3, Jonas Hector ( 1. FC Köln )

( ) 5, Mats Hummels ( FC Bayern München )

( ) 6, Sami Khedira ( Juventus Turin )

( ) 18, Joshua Kimmich ( FC Bayern München )

( ) 8, Toni Kroos ( Real Madrid )

( ) 16, Antonio Rüdiger ( FC Chelsea )

( ) 19, Sebastian Rudy ( FC Bayern München )

( ) 15, Niklas Süle ( FC Bayern München )

( ) 9, Timo Werner ( RB Leipzig )

Deutschland: Trikot zur WM 2022

Am 29. August lüftete der DFB das Geheimnis um das Trikot für die WM 2022. In Katar tritt die DFB-Elf mit einem Trikot an, was sowohl an das Deutschland-Trikot aus dem Jahr 1908 als auch an Al Rihla, den offiziellen Spielball der WM in Katar, erinnern soll. Das klassische Weiß ist mit einem schwarzen Streifen in der Mitte geziert. Alternativ kann die Mannschaft mit einem rot-schwarzen Trikot auflaufen.

WM 2022 in Katar: Gruppe von Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft hat keine einfache Gruppe erwischt. Mit Spanien wurde ein Top-Favorit auf den WM-Titel als einer der drei Gegner gelost.

Gruppe E:

Deutsche Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Brasilien

An den letzten WM-Titel werden sich die meisten Fans der deutschen Nationalmannschaft nur zu gut erinnern. Der Triumph in Rio de Janeiro bei der WM 2014 gehört zu den größten Momenten des deutschen Fußballs. Die enttäuschende WM 2018, mit dem Aus in der Gruppenphase, stellte hingegen einen negativen Höhepunkt dar. Ein Blick zurück in eine belebte WM-Historie.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay keine Teilnahme

1934 Italien Spiel um Platz 3 Otto Nerz 1938 Frankreich Achtelfinale Sepp Herberger 1950 Brasilien keine Teilnahme

1954 Schweiz Weltmeister Sepp Herberger 1958 Schweden Spiel um Platz 3 Sepp Herberger 1962 Chile Viertelfinale Sepp Herberger 1966 England Finale Helmut Schön 1970 Mexiko Spiel um Platz 3 Helmut Schön 1974 Deutschland Weltmeister Helmut Schön 1978 Argentinien Zwischenrunde Helmut Schön 1982 Spanien Finale Jupp Derwall 1986 Mexiko Finale Franz Beckenbauer 1990 Italien Weltmeister Franz Beckenbauer 1994 USA Viertelfinale Berti Vogts 1998 Frankreich Viertelfinale Berti Vogts 2002 Südkorea / Japan Finale Rudi Völler 2006 Deutschland Spiel um Platz 3 Jürgen Klinsmann 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Joachim Löw 2014 Brasilien Weltmeister Joachim Löw 2018 Russland Vorrunde Joachim Löw 2022 Katar qualifiziert Hansi Flick

WM 2022 in Katar: Spannende Daten und Fakten rund um Deutschland

Größter Erfolg: Weltmeister 1954, 1974, 1990, 2014

WM-Teilnahmen: 20 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Hansi Flick (seit 2021)

(seit 2021) Rekordspieler: Lothar Matthäus (150 Länderspiele)

(150 Länderspiele) Rekordtorschütze: Miroslav Klose (71 Tore)

(71 Tore) Wertvollster Spieler: Jamal Musiala (80 Millionen Euro)

Gesamtwert des Kaders: Rund 825 Millionen Euro

Weltrangliste: 11. Platz

Höchster Sieg: 16:0 gegen das Russische Reich (1912)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen England (1909)

(1909) Spitzname: DFB-Team

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Spanien

Deutschland

Japan

Costa Rica

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H:

