Im Januar 2023 hat das neue Porsche Zentrum Augsburg Eröffnung gefeiert – und mit ihm die topmoderne Werkstatt. Dafür sucht das Porsche Zentrum nun zur Verstärkung einen Kfz-Mechatroniker. Was den künftigen Mitarbeiter alles erwartet.

Höchstgeschwindigkeit, Präzision und Flexibilität zeichnen Porsche aus – in jeder Hinsicht. So konnte auch der Neubau in Gersthofen nach knapp eineinhalb Jahren bezogen werden. Seit Anfang November 2022 ist Porsche nun am neuen Standort aktiv, feierlich eröffnet wurde am 19. Januar 2023.

Der Besuch in der Destination Porsche ist wie eine Reise in die Zukunft: Fahrzeugannahmen per Tablet, elektronische Unterschriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen – was woanders noch Zukunftsmusik ist, ist bei Porsche schon jetzt Realität. Das trägt zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei.

Porsche in Augsburg sucht einen Kfz-Mechatroniker

Doch nicht nur Kundinnen und Kunden profitieren vom modernisierten Standort, auch dem Porsche-Team kommt das fortschrittliche Arbeitsumfeld zugute. Und dieses Team sucht Verstärkung für die Werkstatt: Das Porsche Zentrum Augsburg stellt zum nächstmöglichen Termin einen Kfz-Mechatroniker (m/w/d) ein.

Aufgaben des Kfz-Mechatronikers

Die Aufgaben des Kfz-Mechatronikers im Porsche Zentrum Augsburg:

Durchführung von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen der Porsche Modellpalette

der Modellpalette Analyse von Diagnoseprotokollen sowie Umsetzung von Reparaturen

Dokumentation von Aufträgen nach Herstellervorgaben

Instandsetzung von Fahrzeugaggregaten

sämtliche Sichtkontrollen, Einstellarbeiten, Justagen, Betriebsstoffwechsel und -ergänzungen

Durchführung von Funktionsprüfungen zu allen komplexen Reparaturarbeiten

Qualitätssicherung der durchgeführten Arbeiten

Nachrüstung und Inbetriebnahme von Zubehör und Anbauteilen

Foto: Günter Bender

Das sollten Kfz-Mechatroniker an Voraussetzungen mitbringen

Für die Bewerbung als Kfz-Mechatroniker im Porsche Zentrum Augsburg sind folgende Voraussetzungen von Vorteil:

erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker

mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich Reparatur oder Instandsetzung

gute Kenntnisse im Bereich Diagnose und Instandsetzung von Elektrik und Elektronikkomponenten

fundierte Kenntnisse im Bereich Fahrzeugelektronik und Datenbussysteme

ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Grundkenntnisse im Umgang mit MS Office

Führerschein Klasse B

Porsche in Augsburg – ein Arbeitgeber mit zahlreichen Benefits

Beim Neubau des Porsche Zentrums Augsburg wurde an alles gedacht, was ein modernes Arbeitsumfeld ausmacht, nicht zuletzt die topmoderne Werkstatt. Für 718, 911, Taycan, Panamera, Macan oder Cayenne, Verbrenner oder E-Antrieb stehen großzügig bemessene Arbeitsplätze und zeitgemäßes technisches Gerät zur Verfügung.

Als weitere Benefits bietet das Porsche Zentrum Augsburg:

• attraktive Weiterentwicklungs-/ Weiterbildungsmöglichkeiten

• hausinterne Schulungsprogramme als Online- und Präsenzschulungen

• Haustarifvertrag inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld

• Bikeleasing

• 30 Tage Jahresurlaub

• ein junges, motiviertes Team

• Unfallversicherung

• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Wie kann man sich als Kfz-Mechatroniker bei Porsche bewerben?

Das Porsche Zentrum Augsburg in Gersthofen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kfz-Mechatroniker (m/w/d). Die Stelle ist mit 40 Stunden pro Woche geplant. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sendet man als PDF-Datei per E-Mail an bewerbung@seitz-gruppe.de.

Direkt zur Homepage des Porsche Zentrums Augsburg.