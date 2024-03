Der Fleischerverband Bayern ehrt die besten Metzgereien im Landkreis Augsburg

Der Fleischerverband Bayern hat beim Metzger Cup 2023/2024 die besten Metzgereien gekürt. Bei der Preisverleihung in der Stadthalle Neusäß waren auch Metzgereien aus dem Landkreis Augsburg dabei.

Seit über 40 Jahren ist der Metzger Cup des Fleischerverbandes Bayern – früher bekannt als f-Qualitätsprüfung – das Großereignis des Fleischerhandwerks. Am 25. Februar 2024 hat der Fleischerverband Bayern dazu wieder eingeladen – und zwar an keinen geringeren Ort als in die Stadthalle Neusäß. Mit knapp 500 Gästen war diese bis auf den letzten Platz gefüllt.

Der Fleischerverband Bayern kürt die besten Metzgereien

Für Verbraucherinnen und Verbraucher sind die Ergebnisse eine verlässliche Informationsquelle. Der Fleischerverband Bayern garantiert nämlich eine unabhängige Qualitätskontrolle durch neutrale Sachverständige aus Wissenschaft und Handwerk, die die eingereichten Produkte beurteilen und im Labor mikrobiologisch untersuchen.

Die Produkte für die Prüfung werden dabei spontan aus der laufenden Produktion entnommen und können aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe des Prüfungstermins nicht extra für den Wettbewerb vorproduziert werden.

Die besten Produkte der Metzgereien aus dem Landkreis Augsburg

Insgesamt 158 Metzgereien und vier Berufsschulen aus ganz Bayern nahmen mit 672 Produkten am Metzger Cup 2023/2024 teil – und das mehr als erfolgreich, so die Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk. Die Preisträger aus dem Landkreis Augsburg...

Die Landmetzgerei Dichtl hat die Jury des Metzger Cups mit ihrem Bauernschmaus, der Weißwurst und Parmasinos überzeugt. Und zwar so, dass es für alle der drei Produkte aus Gessertshausen vom Fleischerverband Bayern die Höchstpunktzahl gab.

Beim Metzger Cup des Fleischerverbands Bayern wurde auch die Metzgerei Dichtl aus dem Landkreis Augsburg geehrt. Foto: Albert Niedermeyr, hausdesbildes, Mering

Die Metzgerei Roman Hauser aus Fischach konnte bei der Preisverleihung gleich mit fünf Produkten punkten – und zwar mit:

der mediterranen Haussalami

der Käsebierwurst

Hausers Kabanos

der Landjäger

der Paprikafleischwurst

Auch die Metzgerei Hauser wurde beim Metzger Cup des Fleischerverbands Bayern ausgezeichnet. Foto: Albert Niedermeyr, hausdesbildes, Mering

Für ihre Landjäger, Haussalami, den bayerischen Leberkäs, die Bolognese und die Gulaschsuppe im Weckglas wurde die Metzgerei Naumann ausgezeichnet. Zu finden sind die Filialen in:

Bobingen

Göggingen

Schwabmünchen

Für die Metzgerei Naumann aus dem Landkreis Augsburg gab es ebenfalls Preise beim Metzger Cup in der Stadthalle Neusäß. Foto: Albert Niedermeyr, hausdesbildes, Mering

Markus Söder gratuliert den Metzgereien in der Stadthalle Neusäß

Im Laufe der Preisverleihung überreichte Landesinnungsmeister Konrad Ammon gemeinsam mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann sowie Kabarettistin Claudia Pichler die Pokale und Urkunden an die teilnehmenden Betriebe. Höchstpersönlich überbrachte der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder seine Glückwünsche an alle Preisträgerinnen und Preisträger. „Fleisch und Wurst haben in Bayern quasi Verfassungsrang und wir stehen zu unseren Handwerksbetrieben“, erklärte Söder im Rahmen seiner Festrede.

Das war der Metzger Cup 2023/2024

Bayerns oberster Metzger, Konrad Ammon, gratulierte in seiner Rede nicht nur allen teilnehmenden Betrieben, sondern hob die besondere Leistung hervor. „In der heutigen Zeit wird alles digitaler. Aber es vermag keine künstliche Intelligenz und auch kein Computer ein gutes handwerkliches Produkt herzustellen. Für die Produktion ihrer hervorragenden Produkte braucht es menschliches Können, die nötige Portion Erfahrung, Fachwissen, Gefühl und jede Menge Hingabe. Das zeigen Sie Tag für Tag in ihren Betrieben“, so Ammon.

Auch Staatsminister Dr. Florian Herrmann unterstrich das Bekenntnis der Staatsregierung zum Metzgerhandwerk. „Bayern ist stolz auf seine Metzgerinnen und Metzger, die ihre Kunden jeden Tag mit ihren tollen und qualitativ hochwertigen Produkten versorgen“, würdigte der Staatsminister die Leistungen der Betriebe. Zu den Gratulanten gehörte auch der Landtagsabgeordnete und Metzgermeister Andreas Kaufmann, der in seinem Grußwort die Leistungen seiner Kollegen würdigte. pm/paju