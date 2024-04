vomFass in Friedberg feiert Jubiläum

Mit feinen Essigen, Ölen, Spirituosen, Likören und Feinkost begeistert der Friedberger Feinkosthändler "vomFass" seit nun 25 Jahren Gourmets aus der Umgebung.

Berufung im Genuss finden – genau das erlebt Ulrich Roth seit mittlerweile 25 Jahren. Der gebürtige Friedberger und Inhaber des Feinkosthandels „vomFass“ brennt beruflich und privat für feine Aromen, kulinarische Qualität und fürs Genießen. Obwohl er ursprünglich im Versicherungswesen tätig war, beschloss der passionierte Gourmet nach seinem ersten Besuch in einem „vomFass“-Geschäft, dass genau dies seine berufliche Erfüllung werden würde.

Kurzerhand ließ er die Versicherungsbranche hinter sich und brachte das Franchise-Konzept „vomFass“ in die Friedberger Innenstadt. Und der Erfolg gibt ihm recht: bereits 25 Jahre lang begeistert sein kulinarisches Angebot Feinschmecker aus Friedberg und der Umgebung.

Essige, Öle und Whisky in Friedberg probieren

„VomFass“ ist eindeutig mehr als Einkaufen – es ist Erleben und Genießen. Betritt man den Laden in der Ludwigstraße 32 im Herzen von Friedberg, so findet man sich umringt von Tonkrügen, Holzfässern und Glasballons. Das Sortiment umfasst eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Essigen und Ölen, Weinen, Spirituosen und ausgewählter Feinkost. Von Klassikern wie italienischem Aceto Balsamico bis hin zu besonderen Geschmackserlebnissen wie Mango- oder Himbeer-Essig sowie unterschiedlichen Nuss- und Kräuter-Ölen findet sich in der bunten Angebotsvariation das Passende für jeden Geschmack. Zudem gibt es eine feine Auswahl an Qualitätsweinen sowie Spirituosen und Likören. Alle Essige, Öle und Spirituosen können vor Ort in der individuell gewünschten Menge direkt vom Fass oder Tonkrug abgefüllt werden. Das Besondere an „vomFass“: Probieren ist hier nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht. „Kunden sollen nicht die Katze im Sack kaufen, sondern zuerst Verschiedenes probieren und dann ihre Favoriten auswählen dürfen“, so Roth.

Individualität steht bei der fachkundigen Beratung durch Roth und sein Team im Vordergrund. Gerne wird auch über das reine Produkt hinaus beraten, beispielsweise mit passenden Rezeptideen oder mit Tipps, wie sich verschiedene Produkte optimal kombinieren lassen. Auch wer nach personalisierten Geschenkideen sucht, wird bei „vomFass“ fündig und kann sich ganz nach Wunsch Geschenkkörbe oder kulinarische Kleinigkeiten zusammenstellen lassen.

Regelmäßig findet man auch saisonale Produkte bei „vomFass“. Eine Besonderheit ist der einmal jährlich zum Verkauf stehende „Friedberger Wein“.Er wird von einem Produzenten bezogen, den Roth persönlich kennt und das Etikett wird eigens von wechselnden Friedberger Institutionen kreiert. Diese erhalten den Großteil des Erlöses.

Feinschmecker und Interessierte erwartet eine große Produktvielfalt zum Selbstabfüllen in Friedberg. Foto: Andreas Schäfer

Ein nachhaltiger Betrieb und regionale Produkte

Neben den Qualitätswaren und individueller Beratung steht bei „vomFass“ vor allem Eines im Vordergrund: Nachhaltigkeit. „Noch bevor das Thema in aller Munde war, leisteten wir bereits Pionierarbeit“, sagt Roth. So bot „vomFass“ erstmals die Produktabfüllung in eigens mitgebrachte Gefäße an. Alternativ sind Glasflaschen zu erhalten, denn Plastik wurde gänzlich aus den Geschäften verbannt. Auch setzen sowohl der Laden von Roth als auch die Unternehmenszentrale in Waldburg auf eigens produzierte, regenerative Energien. Eine weitere Priorität ist der regionale Warenbezug. „Uns ist es sehr wichtig, zu wissen, wo unsere Produkte herstammen und wer persönlich dahintersteht.“, sagt Roth.

Besondere Jubiläumsangebote bei "vomFass"

In der Jubiläumswoche vom 27. April bis zum 4. Mai 2024 möchte Ulrich Roth mit allen Kunden und neugierigen Gourmets aus der Umgebung gemeinsam sein Jubiläum feiern – beim Probieren und Genießen!

Passend dazu gibt es besondere Schnupperangebote: Kunden erhalten bei der Abnahme von insgesamt 500 Millimeter Abfüll-Produkt nochmals 100 Milliliter gratis dazu, bei der Abnahme von sechs Weinen für mindestens 50 Euro gibt es eine zusätzliche Flasche kostenlos und der beliebte Rotwein Tenuta Fonterutoli „Siepi“ ist vergünstigt im Angebot.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten : Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr Sa. 9 - 13 Uhr

: Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr Sa. 9 - 13 Uhr Adresse : Ludwigstraße 32, 86316 Friedberg

: 32, 86316 Aktionswoche: 27. April bis 4. Mai 2025

vomfass.de/friedberg