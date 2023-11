Bis Mittwoch soll Söders Kabinett stehen: Was wird aus den Unterfranken Gerlach und Kirchner?

Plus Jetzt muss Markus Söder die CSU-Ministerriege berufen: Wer wohl sicher drin ist, was aus den unterfränkischen CSU-Granden werden könnte – und warum man nichts Genaues weiß.

Am Mittwoch, 8. November, soll es soweit sein: Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) will den Schleier lüften und die CSU-Besetzungsliste für die neue Staatsregierung enthüllen. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatte seinen Teil der Personalfragen ja bereits zusammen mit der Einigung auf einen Koalitionsvertrag mit der CSU vorletzte Woche beantwortet.

Größte Überraschung auf der Freie-Wähler-Seite damals: Die Unterfränkin Anna Stolz ersetzt den Münchner Michael Piazolo an der Spitze des Kultusressorts. Aiwanger für Wirtschaft und Thorsten Glauber für die Umwelt bleiben im Amt. Und der Schwabe Fabian Mehring wird für die Aiwanger-Partei Digitalminister.