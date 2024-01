"Ein Lebenskünstler, vermute ich": Stimmen aus der Region zum Tod von Franz Beckenbauer

Plus Spieler, Trainer und Funktionäre aus Unterfranken sowie die frühere Würzburger Oberbürgermeisterin erinnern sich an einen außergewöhnlichen Fußballer und Menschen.

Franz Beckenbauer ist tot. Der Fußball-Sport in Deutschland hat nicht nur einen Weltmeister verloren, sondern auch eine seiner schillerndsten Vertreter. Aufgewachsen im Münchner Arbeiterviertel Giesing, wurde Beckenbauer schon mit 20 Nationalspieler. Der Rest ist Geschichte: 1974 WM-Titel als Spieler, 1990 als Trainer – und 2006 der maßgebliche Strippenzieher bei der Vergabe der WM nach Deutschland. Spieler, Trainer und Funktionäre aus Unterfranken sowie eine ehemalige Oberbürgermeisterin erinnern sich an einen außergewöhnlichen Fußballer und Menschen.

Sigfried Held, ehemaliger deutscher Fußball-Nationalspieler