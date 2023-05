"Gesprächskanäle aufbauen": Dorothee Bär verteidigt umstrittenes Treffen mit dem rechten Trump-Rivalen DeSantis

Plus Die Dienstreise einer CSU-Delegation nach Florida sorgt für reichlich Kritik. Wie Partei- und Fraktionsvize Dorothee Bär die Gespräche rechtfertigt.

Die Florida-Reise einer CSU-Delegation sorgt für Schlagzeilen. Mit dabei war neben dem früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer und dem CSU-Verteidigungsexperten Florian Hahn in der vergangenen Woche auch eine Unterfränkin: Dorothee Bär aus Ebelsbach (Lkr. Haßberge), die stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende im Bundestag.

Andreas Scheuer hatte die Begegnung mit einem Gruppenbild bei Facebook und Twitter öffentlich gemacht.