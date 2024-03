Wertheim

Insolvenz der Rotkreuzklinik in Wertheim: Wie eine ganze Region um ihr Krankenhaus ringt

Die Rotkreuzklinik in Wertheim im Main-Tauber-Kreis ist insolvent: Seit September ist die Zukunft der Klinik ungewiss, die Wertheimer Bevölkerung fürchtet um ihre medizinische Versorgung.

Plus 40 Minuten mit dem Auto zur nächsten Notaufnahme? Das wollen Bürger, Ärzte und die Kommunalpolitik in Wertheim verhindern. Was ihr Kampf über das Kliniksterben zeigt.

Von Katrin Amling, Susanne Schmitt

Demonstrationen, Petitionen und verzweifelte Appelle an die Politik: Die Rotkreuzklinik in Wertheim kämpft gegen das Aus. Im Dezember 2023 hat der bisherige Träger, die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, das Insolvenzverfahren beantragt. Seitdem geht im nördlichen Main-Tauber-Kreis und im südlichen Landkreis Main-Spessart die Sorge um: Was, wenn das Krankenhaus dicht macht?

Rund 400 Menschen arbeiten im Klinikgebäude über dem Maintal, es gibt 170 Betten, neben der Grundversorgung auch eine Geburtshilfe und eine Notaufnahme. Für die Region ist die Klinik eine Stütze der medizinischen Versorgung, rund 6000 Patienten werden jährlich stationär behandelt. Nur: Wie so viele Kliniken schreibt das Haus tiefrote Zahlen, bis 2030 werden laut der Stadt Wertheim 49 Millionen Euro gebraucht.

