Karlstadt/München

04:00 Uhr

Weil das staatliche Bauamt Stellen nicht besetzt bekommt, steht Ortsumgehung Gemünden infrage

Plus Seit Jahren unbesetzte Stellen: In einem Brandbrief an den Bauminister beklagen regionale Bürgermeister Defizite im Straßenbau. SPD-Mann Rützel sieht die Söder-Regierung gefordert.

Von Henry Stern

Nur allzu gerne zeigen Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und seine Staatsregierung nach Berlin, Bremen oder Brandenburg, wo – anders als in Bayern – die Politik angeblich versagt, die Verwaltung nicht funktioniert und deshalb nichts vorangeht.

Doch auch im vermeintlichen Muster-Freistaat Bayern zeigen sich nicht zuletzt im Baubereich zunehmend Lücken zwischen politischem Anspruch und Wirklichkeit: Der Bau des zweiten Münchner S-Bahn-Tunnels etwa ist längst ein Milliardengrab. Und auch im Landkreis Main-Spessart scheint die staatliche Bauverwaltung längst nicht mehr halten zu können, was die politische Führung in München gerne vollmundig verspricht.

