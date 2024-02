Radsport: Deutschland-Tour

14:29 Uhr

Radsport-Elite kommt nach Unterfranken: Die Deutschland-Tour startet in diesem Jahr in Schweinfurt

2023 endete eine Etappe der Deutschland-Tour in Bremen. In diesem Jahr startet das Event in Schweinfurt.

Plus Im August finden Prolog und der Start der ersten Etappe in der Industriestadt statt. Was sich Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) von der Rundfahrt erhofft.

Von Lukas Eisenhut

Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, sieht sie auf "sportlich allerhöchstem Niveau". Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) nennt sie eine "wunderbare Gelegenheit, Schweinfurt zu präsentieren". Und Jürgen Montag, Sport- und Sozialreferent der Stadt, spricht von einer "tollen Inspiration für jede Radfahrerin und jeden Radfahrer". Die Deutschland-Tour startet 2024 in Schweinfurt. Der Prolog am 21. August wird komplett in der Industrie- und Kulturstadt gefahren, die Etappe am Folgetag startet vor Ort. Enden wird die Rundfahrt am 25. August in Saarbrücken.

Neben der Möglichkeit, Schweinfurt als Stadt des Sports zu präsentieren, spricht Remelé von einer "Gelegenheit, auf Schweinfurt als Ort aufmerksam zu machen, der mehr bietet als nur den Sport". Aus Erfahrung mit anderen Großveranstaltungen könne er sagen, dass so ein Event "immer eine Chance für eine Kommune sei, sich von ihrer besten Seite zu zeigen".

