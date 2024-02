Veitshöchheim/Nürnberg

16:30 Uhr

Staatsgeheimnis um Veitshöchheim-Kostüm gelüftet: Markus Söder kommt zu "Fastnacht in Franken" heute als Preuße

Plus Nicht Shrek, nicht Punk, nicht Homer Simpson: Als was er sich am Freitag verkleidet, hielt Bayerns Ministerpräsident bis zuletzt geheim. Das Protokoll einer Inszenierung.

Von Benjamin Stahl

Bis Freitagmittag war nichts durchgesickert. Noch um 13.44 Uhr mauerte eine Sprecherin von Ministerpräsident Markus Söder und verwies auf Anfrage auf den späten Nachmittag: Erst gegen 16.30 Uhr werde man "das Geheimnis lüften". Derweil spekulierte auch die "Bild"-Zeitung in ihrer Online-Ausgabe mit Blick auf "Fastnacht in Franken": "Was plant die ' Heidi Klum der Politik' für heute?" Nette Anspielung: Das Model fällt bekanntermaßen immer wieder an Halloween mit ausgefallen Kostümen auf.

Nur wenige Menschen sind eingeweiht

Klums fränkisches Pendant heißt Söder. Die Verkleidungen des Ministerpräsidenten und CSU-Chefs beim TV-Fasching sind berüchtigt und alljährlich eine Art Staatsgeheimnis. Nur eine Handvoll Menschen sind vor der Sendung in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) eingeweiht - Söders engstes Umfeld, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Staatstheater Nürnberg, wo sich der 57-Jährige auch in diesem Jahr wieder verkleiden ließ.

