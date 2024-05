Verfahren jetzt offiziell beantragt: AfD-Bundesvorstand will Halemba aus der Partei werfen

Plus Die AfD-Parteispitze erhöht den Druck auf den Landtagsabgeordneten aus Unterfranken. Dazu sind neue Details zu den strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn bekannt geworden.

Der Bundesvorstand der AfD hat nun offiziell ein Parteiausschluss-Verfahren gegen den unterfränkischen AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba beantragt. Das bestätigte ein Sprecher der Partei auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die Bundesspitze der AfD reagiert damit nach Monaten des Zögerns auf die auch in der Partei heftig kritisierten Umstände der Kandidatenaufstellung Halembas vor der Landtagswahl 2023. Der 22-Jährige soll sich damals unter anderem mit Meldebetrug die notwendige Mehrheit für seine Kandidatur im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld verschafft haben.