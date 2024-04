Würzburg

Vollsperrung der A7 zwischen Gramschatzer Wald und Estenfeld: Feuerwehr lässt Sattelzug ausbrennen, meterhohe Rauchwolke

Aktuell ist die A7 zwischen Würzburg und Estenfeld in Richtung Ulm vollständig gesperrt.

Plus Aktuell ist die A7 Richtung Ulm zwischen Gramschatzer Wald und Estenfeld komplett gesperrt. Grund dafür ist ein brennender Sattelzug, der für eine starke Rauchentwicklung sorgt.

Von Gina Thiel

Auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Gramschatzer Wald und Estenfeld (Lkr. Würzburg) in Richtung Ulm geriet ein Sattelzug in Brand. "Der Auflieger des Sattelzugs geriet in Vollbrand und konnte vom restlichen Wagen abgetrennt werden", präzisierte Carmen Aufmuth, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Zwar befinde sich das Fahrzeug auf dem Standstreifen der Autobahn, aufgrund der großen Rauchentwicklung sind die Fahrstreifen Richtung Ulm aber voll gesperrt, erklärt die Beamtin. Die Polizei leite den Verkehr an der Anschlussstelle Gramschatzer Wald ab, erklärt Aufmuth. Die Freiwillige Feuerwehr Estenfeld lässt den Sattelzug derzeit vollständig ausbrennen. Nach Informationen der Polizei gab es keine verletzten Personen.

