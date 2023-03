Würzburger Frühjahrsvolksfest 2023 ist eröffnet: Nur ein Schlag von OB Schuchardt, dann floss das Festbier

Plus Zu Eröffnung kamen Ministerpräsident Markus Söder und weitere Kabinettsmitglieder. Nicht nur im Festzelt, auch draußen herrschte beim bestem Wetter dichtes Gedränge.

Im vergangenen Jahr kam Ministerpräsident Markus Söder zur Eröffnung des Frühjahrs-Volksfestes, um beim ersten Volksfest nach dem Ende der Corona-Beschränkungen dabei sein. Dieses Mal dürfte wohl auch die anstehende Landtagswahl im Oktober einer der Gründe gewesen sein, warum der Landesvater sich beim Bieranstich am Samstagnachmittag auf der Bierzelt-Bühne zeigte. Oberbürgermeister Christian Schuchardt lief dabei wieder zu alter Form auf und benötigte nur einen einzigen Schlag, um das erste Fass Festbier der Würzburger Hofbräu anzuzapfen. Zuletzt war bei Kiliani im vergangenen Juli einiges schief gelaufen, so dass Schuchardt damals neun Schläge benötigte.