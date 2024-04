Landkreis Würzburg

17:00 Uhr

Würzburgs Landrat Eberth im Kreuzfeuer: Es geht um Vertrauensbruch und ein Geheimgespräch mit der Staatsanwaltschaft

Hat er mit seinem Gespräch bei der Würzburger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Vorständin des landkreiseigenen Kommunalunternehmen und andere Mitarbeiter ins Rollen gebracht? Landrat Thomas Eberth (CSU) steht in der Kritik, weil er seinen Besuch im Justizzentrum den Kreistagsmitgliedern verschwiegen hat.

Plus Die Stimmung bei der Kreistagsmehrheit ist gereizt. Fraktionsvorsitzende werfen dem Landrat vor, sein Amt nicht korrekt zu führen. Was sind die Hintergründe?

Von Thomas Fritz

Der politische Konflikt um das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg (KU) eskaliert. Den Fraktionsvorsitzenden von Bündnis90/ Die Grünen, SPD und UWG/ Freie Wähler im Kreistag fehlt das Grundvertrauen in den Landrat. In einem Gespräch mit dieser Redaktion kritisieren sie offen die Amtsführung von Landrat Thomas Eberth ( CSU). Derart aufgeheizt geht es in der Kreispolitik eher selten zu.

Auslöser für die Vorwürfe ist Eberths Gespräch mit der Staatsanwaltschaft

Bereits im Dezember gab es im Kreistag Zoff um eine vorzeitige Wiederbestellung der KU-Vorständin Eva von Vietinghoff-Scheel. Neuer Grund für die Differenzen jetzt sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Würzburg. Wegen des Verdachts der Untreue ermittelt die Behörde seit Dezember vergangenen Jahres gegen KU-Vorständin Vietinghoff-Scheel, ihren Vorstands-Vorgänger Alexander Schraml und gegen eine weitere Führungskraft des KU im Beamtenverhältnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen