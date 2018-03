vor 8 Min.

Ein Radweg ist überfällig

Die Menschen in Frauenstetten wollen vor allem eines

Zur Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes konnte Vorsitzender Christian Zahler neben den Mitgliedern auch die Kollegen der Ortsvereine und die Bewirtungsfamilie Seibold im Schützenheim begrüßen. In seinem Bericht schilderte er seinen Einsatz bei der Bundestagswahl gemeinsam mit einem Wahlteam von MdB Ulrich Lange und Listenkandidat Gerhard Kaltner. Dabei wurden zahlreiche Versammlungen und Gespräche mit den Wählern an den Marktplätzen und Einkaufszentren in beiden Landkreisen durchgeführt. Den Vereinsausflug für die Dorfgemeinschaft wird der Vorsitzende gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Schützenvereins Ulrich Wenger in diesem Jahr organisieren. Bei der Wahl von vier Delegierten zur Kreisvertreterversammlung anlässlich der Europawahl 2019 wurden per Akklamation Mario Mengele und Wolfgang Probst ernannt, dessen Stellvertreter sind Christian Zahler und Roman Schindler .

Der Vorsitzende ehrte das Ehrenmitglied und den langjährigen Kreis-und Gemeinderat Hans Eppinger für seine 55-jährige Parteitreue, für 20 Jahre CSU-Mitgliedschaft Franz Förg, für 15-jährige Zugehörigkeit Roland Stöckle, und zehn Jahre Frank Greiner und Roman Schindler.

Bei „Wünsche und Anträge“ monierten einige Mitglieder die jahrelangen Bemühungen und Anträge an die Gemeinde, an das Straßenbauamt Krumbach und den Heimatabgeordneten MdL Georg Winter, den überfälligen Neubau eines Radweges Richtung Hohenreichen-Langenreichen für die Sicherheit der Radler zu starten. Ein weiterer Wunsch, auch bei der Bürgerversammlung angesprochen, ist die Sanierung des Radweges von Hinterried nach Buttenwiesen mit der Installation von Beleuchtungsmasten, wie sie bereits 2017 von Buttenwiesen nach Lauterbach von der Gemeinde durchgeführt wurde.

Ein Lob erhielt die Gemeinde und Bürgermeister Kaltner für die gelungene Sanierung des Radweges von Wertingen kommend zur Römerstraße Unterthürheim (Bereich des Sportplatzes) und weiterführend nach Buttenwiesen. (pm)