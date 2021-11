Wertingen

vor 52 Min.

Wertingen hat viel Geld – doch was nützt das?

Plus Die Einnahmen sprudeln für die Zusamstadt, in manchen Bereichen gibt es Rekordzahlen. Doch es sieht nicht so aus, als könnte die Stadt mit dem Geld in naher Zukunft entscheidende Vorhaben umsetzen.

Von Benjamin Reif

Sitzungen zu den Finanzen in der Zusamstadt laufen im Wertinger Stadtrat selten geräuschvoll ab. Zu dem Zahlenwerk, das Finanzchef Matthias Freier präsentiert, gibt es in der Regel keine großen Diskussionen. Wenn überhaupt, finden diese hinter den Kulissen oder im vorangehenden Haupt- und Finanzausschuss statt. So war es auch dieses Jahr – obwohl sich hinter den Zahlen einiges Bemerkenswerte versteckt.

