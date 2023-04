Buttenwiesen

06:30 Uhr

Applaus für 1100 Jahre Ehrenamtszeit: Vereine feiern in Buttenwiesen

Plus An die 250 Gäste aus 126 Vereinen und Gruppierungen feiern in Buttenwiesen ihre Heimat. Sie rechnen zurück und blicken vertrauensvoll nach vorne.

Von Helmut Sauter

126 Vereine und Gruppierungen gibt es in Buttenwiesen. Ein Großteil der 6300 Einwohner und Einwohnerinnen engagiert sich darin ehrenamtlich, gestaltet, belebt und bereichert damit die Gemeinde. Allen Grund zur Freude und zum Feiern. 250 geladene Gäste kamen zum großen Ehrenamtstag in die Riedblickhalle, darunter auch viele Jugendliche.

Mit einem temperamentvollen Marsch eröffneten die Zusamtaler Musikanten unter der Stabführung von Werner Wild den Ehrenamtstag der Gemeinde. Der lockte unter anderem die Ehrenbürger Ulrich Käsbohrer, Dr. Kurt Michl und Christian Knapp, zahlreiche Bürgerbriefinhaber und 18 von 20 Gemeinderatsmitgliedern in die Buttenwiesener Riedblickhalle.

