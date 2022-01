Die Fragestellung beim Bürgerentscheid zur Straße verwirrte

Plus Juristisch wasserdicht, aber Wie es zu dem Wortlaut auf den Stimmzetteln in Buttenwiesen kam.

Im Rahmen des Buttenwiesener Bürgerentscheids zur Gemeindeverbindungsstraße zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster wurde von vielen Seiten die Fragestellung kritisiert. Gernot Hartwig, Vorsitzender der Ortsgruppe des Bunds Naturschutz in Buttenwiesen, erklärt, dass er die Frage mit juristischem Beistand vom Landratsamt formuliert habe. Er führt aus: „Es muss eine Frage sein, die mit Ja zu beantworten ist und Nein zu dem sagt, was der Gemeinderat beschlossen hat.“ Außerdem müsse drinstehen, wie die momentane Lage ist.