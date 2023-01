Fußballturnier in Buttenwiesen: Minis liefern Tore, Jubel und spannende Spiele

In einem Punkt sind die Ministranten-Fußballer besser als die Profis. Sie kamen aus drei Dekanaten zum Turnier nach Buttenwiesen.

Nicht die Bundesliga-Turner des TSV Buttenwiesen prägten am vergangenen Samstag das Geschehen in der Riedblickhalle in Buttenwiesen, sondern die Ministrantinnen und Ministranten aus den Dekanaten Dillingen, Donauwörth und Nördlingen. Denn die Katholische Jugendstelle Donauwörth hatte zum alljährlichen Fußballturnier geladen, und zahlreiche Mannschaften sind der Einladung gefolgt. Dabei standen sie dem, was die Profi-Fußballer zu bieten haben, kaum nach.

Packende Zweikämpfe und grenzenloser Jubel beim Ministrantenturnier

Es gab Spiele mit packenden Zweikämpfen, vergebene Torchancen, Tore in letzter Sekunde, die bei den einen zu grenzenlosem Jubel, bei den anderen zu tiefer Enttäuschung führten. Und manches Spiel in den Finalrunden wurde erst nach einem spannenden Sechsmeterschießen beendet. Doch in einem waren die Ministranten besser als die Profis, in der Fairness. Nur selten mussten die Schiedsrichter ein Spiel wegen eines Fouls unterbrechen oder gar zu einer Gelben Karte greifen. Denn bei diesem Turnier sollte der Spaß im Mittelpunkt stehen und nicht zuerst die Platzierung.

Die Ministranten zeigten sich als Fußballer und Fußballerinnen mit zahlreichen packenden Zweikämpfen. Foto: Daniel Achner

Dies betonte auch Landrat Markus Müller in seinem Grußwort und wünschte faire Spiele und ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Er konnte in der Altersklasse 1 (neun bis zwölf Jahre) die Mannschaften aus den Pfarreiengemeinschaften Bliensbach, Blindheim, Dillingen, Marxheim, Gundelfingen, Nördlingen, Donauwörth, Altisheim, Wallerstein und Buttenwiesen begrüßen. In vier Gruppen trugen sie die Vorrundenspiele aus. Zur Siegerehrung kam Bürgermeister Hans Kaltner, der die Spieler, Betreuer und Zuschauer in Buttenwiesen willkommen hieß und den Pokal für den Erstplatzierten an die Ministranten aus Dillingen überreichte, die im Finale das Team aus Donauwörth mit 3:2 besiegte.

Ortsinternes Endspiel beim Turnier der Ministranten in Buttenwiesen

Danach standen die Spiele der Altersklasse 2 (13 bis 14 Jahre) mit den Mannschaften aus Dillingen, Marxheim, Gundelfingen, Bliensbach, Altisheim, Wallerstein und Buttenwiesen an. Nach der Vorrunde, die in zwei Gruppen ausgetragen wurde und der Finalrunde kam es zu einem ortsinternen Endspiel zwischen den beiden Mannschaften aus Wallerstein, die sich zuvor im Halbfinale gegen Bliensbach und Marxeim durchgesetzt hatten. Jugendpfarrer Berd Rochna und Julia Pölöskei von der Katholischen Jugendstelle Donauwörth konnten nach einem 3:0-Sieg der Mannschaft Wallerstein I zum ersten Platz in dieser Altersklasse gratulieren.

Turnierleiter Wolfgang Mayr stellte nun die Mannschaften der Altersklasse 3 (ab 15 Jahre) vor. Diese kamen aus Blindheim, Dillingen Marxheim, Gundelfingen, Nördlingen, Donauwörth und Buttenwiesen. Ebenfalls in zwei Gruppen wurden die Teilnehmer der Finalrunde ermittelt. Dabei kam es zu den Halbfinalbegegnungen zwischen Blindheim und Marxheim, sowie Buttenwiesen und Donauwörth. In dieser Partie kam es zu einem höchst spannenden Sechsmeterschießen, das die Buttenwiesener mit 5:4 gewannen. Angefeuert von begeisterten und lautstarken Fans gelang ihnen dann auch im Finale ein 1:0-Sieg gegen Marxheim. Die Sieger aus den Altersklassen zwei und drei können nun am diözesanen Ministranten-Fußballturnier am 18. März 2023 in Mindelheim teilnehmen.

Buttenwiesener Ministranten fertigten Plakate für das Turnier an

Zahlreiche Helfer um Gemeindereferentin Marlies Landherr kümmerten sich um einen reibungslosen Ablauf des Turniers und die Verköstigung der Gäste. Diese wurden von einem großen Plakat willkommen geheißen, das die Buttenwiesener Ministranten am Tag davor angefertigt haben, ebenso wie Plakate mit Hinweisen für die Besucher und dem Dank an die Sponsoren. Einige von den Ministranten waren auch beim Turnier im Einsatz, um Süßigkeiten zu verkaufen oder die Ergebnisse in die ausgehängten Spielpläne einzutragen. Für alle Beteiligten, ob Spieler, Betreuer, Zuschauer oder Helfer, war dieser Tag ein tolles Gemeinschaftserlebnis mit ganz viel Spaß an den sportlichen Wettkämpfen.