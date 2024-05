Landkreis Dillingen

17:26 Uhr

Mainacht im Kreis Dillingen: Wenn der Spaß auch in der Freinacht seine Grenzen hat

Plus Neben harmlosen Streichen gab es auch Vandalismus. Wie die Polizei die Situation bewertet und wie die Nacht auf den 1. Mai vor 60 Jahren ausgesehen hat.

Von Dominik Bunk

Mit Klopapier und Rasierschaum im Gepäck sind sie in den Straßen der Gemeinden und Städte unterwegs und treiben ihren Schabernack. Am Vorabend des 1. Mai hinterlassen vielerorts Kinder und Jugendliche ihre Spuren - alles im Rahmen der umgangssprachlich genannten "Freinacht". Doch auch hier gilt: Der Spaß hat seine Grenzen, vor allem wenn Schäden angerichtet werden. Wie etwa in Glött. Dort legten Unbekannte ein Fußballtor mitten aufs Spielfeld. Das Problem: Der Rasenmähroboter hatte sich darin verfangen und wurde dabei massiv beschädigt. Laut Polizei entstand so ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Auch die Wertinger Beamten ermitteln in mehreren Fällen, bei denen die Freinacht-Aktionen zu weit gingen. Beim Kindergarten am alten Turnplatz etwa wurden Hauswand und Einfahrt mit schwarzer Farbe beschmiert, ebenso wie drei Autos und ein Zaun. Den Schaden des Streifzugs beziffert die Polizei auch mit rund 6.000 Euro.

Trotz aller Schäden, eine ungewöhnliche oder besonders auffällige Freinacht sei es nicht gewesen, sagt Vitalij Leibel von der Polizei Dillingen. "Eine Verschlimmerung in den vergangenen Jahren haben wir nicht mitbekommen", führt er aus. Der größte Unterschied sei für die Diensthabenden in der Freinacht, dass mehr Kräfte im Einsatz sind, heißt mehr Beamte auf Streife. Andere Maßnahmen ergreife die Polizei im Landkreis Dillingen aber nicht. Das sei nicht notwendig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen