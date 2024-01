Laugna dankt für ein Buch über das Kloster Weihenberg und die Weihenbergmühle

Siegfried Denzel hat ein Buch zur Geschichte des Klosters Weihenberg und der Weihenbergmühle gespendet. Wie der Holzhandel Denzel damit in Verbindung steht.

Der Kulturkreis Laugna und Bürger­meister Hans Gebele haben den Unternehmer Siegfried Denzel in das Rathaus nach Laugna eingeladen. Laut Auskunft des Vorsitzenden Gerhard Schmidt und des Bürgermeisters war es der Gemeinde ein besonderes Anliegen, Siegfried Denzel zu danken für die Spende des wertvollen Buchs im Foliantenformat mit dem Titel: „Urkunden aus der Geschichte des Klosters Weihenberg und der Weihenbergmühle“.

In der historischen Dokumentation mit 16 heraus- und hervorragenden Kopien von Originalurkunden – ausgewählt, übersetzt und trans­kri­biert vom Historiker Bernhard Brenner – erfährt man im Vor­wort von Siegfried Denzel in einem geschichtlichen Abriss die Historie des Klosters Weihenberg und der Weihenbergmühle. Beginnend um circa 1100 mit der Schenkung von Gütern in und um Wertingen, darun­ter auch die Weihenbergmühle, an die Benediktinerabtei in Schaff­hausen durch Aribo und Mathilde von Wertingen und endend mit der Anweisung zur Aufhebung des Klosters Weihenberg und der Inkor­poration seiner Besitzungen in das Hl.-Geist-Spital Dillingen 1449. Im Vorwort zum Buch schreibt Siegfried Denzel unter anderem: "Die enthaltenen Urkunden sind Zeugen des Glaubens und Sorge der Stifter um das eigene Seelenheil. Sie sind aber ebenso Zeugen des Scheiterns der ursprünglichen Stif­tungsidee und der klugen Umwidmung durch den Augs­burger Bi­schof, der den Klosterbesitz in das Hl.-Geist-Spital Dillingen inkor­porierte. Nicht zuletzt sind die Urkunden auch eine Erinnerung an die ver­schwundene Kirche, das Kloster auf dem Weihenberg und die Tradition, in der unsere Familie und die Alois Denzel KG stehen."

In lockerer Atmosphäre erläuterte Siegfried Denzel den Anwesenden, wie ein 1145 gegründeter Konvent, der nur knapp 300 Jahre bestand, letztlich die Grund­lagen für die weit über die schwäbische Region hinaus bekann­te Alois Denzel KG wurde. Sie hat ihren Sitz an der Weihenbergmühle, die mehr als 200 Jahre zum Herrschaftsbereich des Klosters Weihenberg gehörte. Die Mühle überdauerte im Gegensatz zum Kloster Jahrhunderte und ging im 19. Jahrhundert in Privatbesitz über. In Zeiten großer politischer Umwäl­zungen wechselten auch die Besitzer oft. Es waren dies unter anderem die Schusters und die Welzhofers. Nach dem Tod von Johann Welzhofer erwarb Alois Denzel, der Vater von Siegfried Denzel, 1938 das Anwesen mit dem um eine Säge erweiterten Mühlen-Areal. Im Jahr 1963 übergab dieser dann den Betrieb an seine Söhne, und bereits 1952 nahm der Holzgroßhandel seine Anfänge. Heute ist das Unternehmen eine der führenden Holz­großhandlungen Süddeutsch­lands. Nach Schließung der Mahlmühle 1972 übernahmen die beiden Söhne Christoph und Peter Denzel 2000 die Firma, die be­reits 2015 den Sägebetrieb einge­stellt hat und nun allein als Holz­großhandlung fungiert.

Doch Siegfried Denzel steht nicht nur für seine unternehmerischen Fähigkeiten. Hervorzuheben sind vor allem sein persönliches Festhalten und sein Eintreten für mensch­liche und christ­liche Wertvorstellungen. Erkennbar ist dies an den weit über den Raum Wertingen hinaus bekannten „Sieben Weg­kapellen“, deren Verwirklichung ihm und seiner Frau Elfriede zu verdanken sind. Ebenso wird er wegen seines „stets offe­nen Ohres“ für die finanzielle Unter­stützung zur Erhaltung kultureller Güter in den Gemeinden der Gegend sehr geschätzt.

In einer kleinen Laudatio bedankten sich die Kulturkreismitglieder und der Bürgermeister aus Laugna mit einem aus heimischen Naturalien gefüllten Korb für Siegfried Denzels jüngstes Geschenk, woraufhin dieser seinen Dank erwiderte durch die Überlassung weiterer fünf Bücher zur Geschichte des Klosters Weihenberg und der Wei­hen­berg­­mühle, der Familienchronik der Familie Denzel und einer Dokumentation über die „Sieben Wegkapellen“. Ein Frühschoppen im kleinen Kreis rundete schließlich die Dank­sagung und Anerkennung für Denzel ab. (AZ)

