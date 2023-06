Neues Event im Mühlenpark in Roggden

Plus Die Idee der Wertinger Stadtkapelle und ihres Präsidenten Hubertus von Zastrow: Zur Musik der Bläserphilharmonie kreieren junge Menschen Bilder.

"Mein Verhängnis" nennt Hubertus von Zastrow scherzhaft den für alle Seiten erfolgreichen Sommer im Park. Der Park ist sein eigenes privates Gartengelände in Roggden. Dort feierten 22 Wertinger Vereine und zweieinhalb Tausend Menschen im Juli 2019 gemeinsam ein gigantisches Fest. Jetzt, vier Jahre später, lädt von Zastrow erneut auf seinen Mühlenhof ein, mittlerweile als Präsident der Stadtkapelle Wertingen. Während deren Musiker und Musikerinnen spielen, werden gleichzeitig malerische Kunstwerke entstehen.

Übrige Zeit hat Hubertus von Zastrow grundsätzlich keine. Doch die nimmt er sich seit zwei Jahren ganz bewusst für sein Engagement bei der Stadtkapelle. Dessen Präsident ist er seit 2021. Als die Verantwortlichen ihn um seine Unterstützung baten, sagte er Ja. "Unsere Kinder und viele Menschen profitieren von den Vereinen", sagt der 56-Jährige. Für ihn war es an der Zeit, mit seinem Einsatz etwas zurückzugeben.