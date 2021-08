Sehenswerte Treffer

2:2 zwischen Horgau und SCA

Das erste Derby seit mehr als vier Jahrzehnten lieferte sehr viel fußballerische Unterhaltung aber keinen Sieger. Mit einem letztendlich gerechten 2:2-Unentschieden trennten sich die Tabellennachbarn der Fußball-Bezirksliga Nord, der FC Horgau und der SC Altenmünster nach 90 Minuten.

Obwohl die Zuschauer eine spielerisch in vielen Belangen überlegene Heimmannschaft sahen, wäre in der Schlussviertelstunde aber durchaus noch der Siegtreffer durch Gästestürmer Nico Schuster möglich gewesen. Aber Horgaus Schlussmann Felix Häberl behielt in beiden Duellen mit ihm die Oberhand. Ein Schuss von Dino Tuksar strich in der Nachspielzeit um Zentimeter am Horgauer Tor vorbei.

Bereits in der ersten Viertelstunde rollten mehrere Horgauer Angriffe meist über die rechte Angriffsseite, doch der Kopfball von Fabian Tögel und der Abpraller, den Markus Petzold abschloss, landeten knapp über dem SCA-Tor. Einzig Dino Tuksar prüfte in der 21. Minute den Heimkeeper. In der 32. Minute fasste sich Philipp Mayer ein Herz, dribbelte sich durch den Strafraum und hob die Kugel gekonnt über den Gästekeeper zur viel umjubelten 1:0-Führung.

Danach überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst war es der Rückkehrer aus der Bayernliga, Farah Barakzaie, der im Strafraum zwei Horgauer Verteidiger ausdribbelte und souverän in kurze Eck vollendete (42.). Im direkten Gegenzug traf Pascal Beckert zur erneuten Heimführung mit dem Tor des Tages, einem Volleyschuss aus 25 Metern, ins Kreuzeck. Aber auch der erneute Jubel der Heimfans verstummte schnell, nachdem Dino Tuksar mit dem Halbzeitpfiff einen langen Flankenball direkt abfasste.

Nachdem Pausentee kamen die Gäste frischer aus der Kabine und hatten durch Schuster (53.) und Barakzaie (64.) sehr gute Möglichkeiten. Diese wie auch einen Konter von Schuster (71.) parierte wiederum Heimkeeper Häberl glänzend. Jedoch hatte auch die Kleeblatt-Elf noch mehrere Möglichkeiten zur erneuten Führung. Meist durch Standardsituationen, die von Valentin Blochum getreten wurden. Zuerst ging der Kopfball von Mayer knapp neben das Tor und zwei Zeigerumdrehungen später musste der Pfosten nach dem Kopfball von Tögel für den bereits geschlagenen Gästetorhüter retten. (tög)

FC Horgau: Häberl – Petzold (88. Herr), Severin Blochum, Hefele, Wieser, Samouwel (88. Maximilian Vogele), Mayer, Beckert (82. Donderer), Tögel, Michael Vogele, Valentin Blochum.

SC Altenmünster: Schmid – Kienle (27. Brekalo), Kalkbrenner, Kaifer, Crudo, Saule (66. Riendl), Schuster (90. Wüst), Tuksar, Glenk (78. Haselmeier), Barakzaie, Arab.

Tore: 1:0 Mayer (32.), 1:1 Barakzaie (43.), 2:1 Beckert (44.), 2:2 Tuksar (45.+2). – Schiedsrichter: Felix Hoffmann (Kirchdorf) – Zuschauer: 100