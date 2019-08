vor 20 Min.

Dauerregen egal

Reaktionsschnell aus den Blöcken sprintete Anton Eser (rechts) von der LG Zusam beim Abendsportfest in Horgau zum Sieg über 50 Meter. In LG-Rekordzeit war er auch im 800-MeterLauf der Jugend U12 erfolgreich.

Erfolge für Starter der LG Zusam beim Horgauer Abendsportfest

Nur die Sprintwettbewerbe der Schüler gingen auf noch trockener Bahn über die Bühne, danach beeinträchtigte Dauerregen das diesjährige Abendsportfest in Horgau. Weitgehend unbeeindruckt vom schlechten Wetter hinterließ das Team der LG Zusam (Lauterbach/Wertingen) einen starken Eindruck.

Sowohl im 50-Meter-Sprint in 7,71 Sekunden als auch über 800 Meter in LG-Rekordzeit von 2:32,27 Minuten dominierte der 11-jährige Anton Eser seine Altersklasse U12. Bestzeit über 800 Meter lief auch sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Leo Eser in 3:00,82 Minuten. Ausgebremst durch eine Starkregenpause musste sich Hanna Thrul über die gleiche Distanz in 3:08,06 Minuten bei der weiblichen Jugend U14 deutlich unter ihren Möglichkeiten mit dem vierten Platz zufrieden geben.

Im Weitsprung der Männer steigerte sich der 42-jährige Tobias Anton trotz nasser Anlaufbahn auf beachtliche 5,36 Meter und erreichte damit den zweiten Platz. Ebenfalls eine erfreuliche Weitsprungleistung zeigte Vanessa Wagner mit 4,48 Metern bei der weiblichen Jugend U20. Fest in der Hand der LG Zusam war der gemischte 3000-Meter- Lauf der Männer und Frauen. Während Thomas Eser in guten 9:41,96 Minuten das Rennen souverän für sich entscheiden konnte, gab es für Christina Kratzer, der Siegerin in der Frauenwertung, die nächste Bestzeit zu feiern. In ausgezeichneten 10:27,48 Minuten war sie rund 20 Sekunden schneller wie im Vorjahr unterwegs. – Beim 31. Oettinger Sprinttriathlon landete Klaus Böck auf Platz 86. Für 500 Meter Schwimmen, 23,2 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen benötigte der 52-jährige Rainer 1:21:55 Stunden. – Weitere LG-Ergebnisse auf einen Blick: (wf)

Horgau, weibliche Jugend U20, 100 m: 1. Vanessa Wagner 14,58 sec. – Weitsprung: 2. Vanessa Wagner 4,48 m – Männliche Jugend U12: 50 m: 13. Leo Eser 9,76 sec. –

Männer: 100 m: 4. Tobias Anton 13,15 sec.

3000 m: 5. Wenzel Kurka 10:09,00 min.

Weitsprung: 2. Tobias Anton 5,36 m – Oettingen, Männer TM50: 11. Klaus Böck (14:44 min. - 42:39 min. - 24:31 min.) 1:21:55 std.

Themen Folgen