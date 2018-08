vor 33 Min.

Der TSV Wertingen galoppiert locker auf Lokalsport

Fußball-Kreisliga Nord: Auch die neu formierte SSV Höchstädt weiß zu gefallen.

Wertingen – Alerheim 5:0. Lockerer Aufgalopp für den TSV Wertingen in der Fußball-Kreisliga Nord. Bereits zur Pause war das Duell mit der SG Alerheim entschieden. Nach drei Minuten brachte Kapitän Maximilian Beham die Hausherren nach Vorlage von Christoph Prestel in Führung. Nicolas Korselt hatte später per Kopf die Chance zu erhöhen, scheiterte aber am Schlussmann. Neuzugang Valentin Jaumann war aber erfolgreich, nach Zuspiel von Korselt ließ er dem Torwart keine Chance. Mit zwei verwandelten Strafstößen – einmal nach Foul-, einmal nach Handspiel – erhöhte Beham auf 4:0 und machte seinen Hattrick perfekt. Quasi mit dem Halbzeitpfiff legte Jaumann seinen zweiten Treffer nach und sorgte somit bereits für das Endergebnis. Im zweiten Durchgang ließ es der TSV langsamer angehen, sparte Kräfte. Doch die Gastgeber hatten einige weitere Chancen: Korselt traf die Latte, Benjamin Hasse kurz vor Schluss in Rücklage das leere Tor nicht. (dolls)

Höchstädt – Altisheim-L. 4:2. Einen hochverdienten Heimsieg landeten die Rothosen zum Saisonstart gegen die SpVgg Altisheim-Leitheim. Grundlage des nie gefährdeten Erfolges war eine hervorragende erste Halbzeit der neuformierten Höchstädter Elf. Bereits nach 5 Minuten schloss Neuzugang Ibrahim Pirincci eine Ecke zum 1:0 ab. Kurz darauf schlenzte SSV-Spielführer Sebastian Wanek einen Freistoß aus 20 Metern zum 2:0 in die Maschen. Nach knapp 20 Minuten stand Neuzugang Johannes Bußhardt nach Zuspiel von Mittelstürmer Alban Nuraj alleine vor Gästekeeper Irsigler und schloss eiskalt zum 3:0 ab. Ein Traumtor gelang der SSV-Elf kurz vor der Pause beim 4:0, als der aufgerückte Jakob Grimm eine Bilderbuchkombination über mehrere Stationen abschloss. Auch nach der Pause blieb die SSV weiter überlegen, doch Gästekeeper Irsigler verhinderte gegen Nuraj und Junginger das mögliche 5:0. Erst nach einem verwandelten Strafstoß von Nicolas Steidle (4:1; 70.) kamen die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich ein Übergewicht, ohne die von Maximilian Veh und Sebastian Kölle hervorragend organisierte SSV-Viererkette ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Kurz vor Schluss zeigte Gästestürmer Sven Rotzer seine Qualitäten und schlenzte den Ball aus 20 Metern zum Endstand in die Maschen. (JOEB)

Unterthürheim – Mertingen 1:2. Der Anschlusstreffer für die Gastgeber kam zu spät, erst in der Schlussphase verwandelte Johannes Heindl einen Foulelfmeter. Im ersten Abschnitt war Mertingen tonangebend und ging folgerichtig bereits nach zehn Minuten durch Tobias Mauch in Führung: Ein am Mittelkreis erreicht dann Mauch im Zentrum. Der zweite Meitinger Treffer fiel über die linke Seite. Eine Hereingabe wurde für Spingler aufgelegt, der trocken abschloss – 0:2. Nach dem Wechsel hatte Mertingen zwei gute Gelegenheiten, um den Sack zuzumachen, vergab aber. Dann kam auch der TSV Unterthürheim zu Möglichkeiten. Thomas Mair scheiterte alleine vor dem Tor. Nach dem Platzverweis gegen Mertingens Schroll drängte Unterthürheim, Spielertrainer Christoph Wirth hatte in einer Szene Pech. Kurz vor Schluss erlief Johannes Heindl einen verunglückten Rückpass, wurde aber von Torwart Adrian Grebien gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Heindl selbst. Doch das war zu spät. (dolls)

Themen Folgen