Wagners Hattrick für Zusamaltheim

VfL-Torjäger trifft dreimal gegen die SG Lutzingen

Auch am vierten Spieltag der Fußball-A-Klasse West III verpassten die Unterglauheimer ihren ersten Saisonsieg. Die Bezirksliga-Reserve aus Mertingen – punktgleich mit Tapfheim und dem FC Donauried an der Tabellenspitze – sorgte durch Marco Schmidt (22.) für die 1:0-Pausenführung. Auch nach dem Wechsel mühten sich die Gastgeber, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die stets gefährlichen Gäste machten in der 71. Minute mit dem 2:0-Treffer durch Peter Niebler den Deckel drauf. (dz)

Eine lange Anlaufzeit benötigte der FCD im Duell gegen Aufsteiger SC Unterliezheim. Die Gäste gingen nach 18 Minuten durch Nikolai Kunert in Front. Die Ungeduld der Heimfans schlichtete Steffen Draxler mit dem Ausgleichstreffer (66.). Damit aber nicht genug, denn die Hausherren räumten am Ende mit dem 2:1 durch Matthias Draws alle drei Zähler ab. (dz)

Erst kurz vor der Pause gab es im Zusamtalderby den ersten Torjubel: Spieler und Fans der Gäste freuten sich über das 0:1 durch Moritz Bestle (42.). Nach dem Wechsel drehten die Villenbacher Platzherren dann aber auf und auch die Partie. Eine Stunde war gespielt, als Benedikt Lutz den 1:1-Ausgleich markierte. Zehn Minuten später schoss Lukas Filbrich seinen SVV erstmals in Front. Lutz war ein zweites Mal erfolgreich – zum 3:1 in der 78. Minute, was die Vorentscheidung bedeutete. (dz)

Die Gastgeber gingen durch einen sehenswerten Freistoß von Jonathan Tritscher in Führung. Die Gäste aus dem Kesseltal konnten durch einen Elfmeter noch vor der Halbzeitpause ausgleichen. In einem spannenden Spiel, das von beiden Mannschaften leidenschaftlich, aber fair geführt wurde, konnten die Bissinger durch Florian Hämmerle in der 71. Minuten in Führung gehen. In einer turbulenten Schlussphase gelang schließlich den Gastgebern durch Manuel Kling der Ausgleich zum Endstand von 2:2. (ROGE)

Ein lupenreiner Hattrick gelang VfL-Torjäger Martin Wagner im ersten Spielabschnitt. Mit seinen drei Treffern (8./11./22.) sorgte er bereits im ersten Abschnitt für eine Vorentscheidung. Nach der Pause folgte noch das 4:0 durch Christian Pessinger. Die Gegenwehr der Lutzinger in der letzten halben Stunde wurde mit zwei Toren von Michael Ostertag und Patrick Öxler noch belohnt, mehr gelang jedoch nicht. Zusamaltheim hält, mit einem Punkt Rückstand, den Kontakt zum Führungstrio. (dz)