Wieder keine Punkte für den FC PUZ Lokalsport

Nicht immer so standhaft wie bei diesem Freistoß von Benedikt Chromik (rechts) mit seiner Mauer war der FC Pfaffenhofen-Untere Zusam im Derby beim TSV Binswangen. Die Gäste unterlagen 1:3 und bleiben ohne Pluspunkte in dieser Saison.

Fußball-Kreisklasse Nord II: Binswangen lässt im Derby nichts anbrennen. SSV Dillingen und SV Kicklingen bleiben weiter ohne Punktverlust.

TG Lauingen – Wertingen II 5:1. Eine Abfuhr holte sich die Wertinger Kreisklassen–Mannschaft bei der schwach gestarteten Türken-Elf in Lauingen. Sinan Kaya, und Timur Cukur sorgten früh für einen 2:0-Pausenvorsprung. Nach dem Wechsel legten Cenk Öztürk und Celil Bal nach. Das 4:1 resultierte aus einem Eigentor. Den Schlusspunkt setzte Nuh Arslan. (dz)

Kicklingen – Unterringing. 7:1. Nach kurzem Abtasten und zwei vergebenen Chancen (11.,17.) traf T. Hitzler zur verdienten Heimführung (19.). Beim nächsten Angriff visierte W.De Lima Santos die Latte an (21.). Eine Nachlässigkeit der Heimmannschaft bestrafte D. Konle mit dem überraschenden Ausgleich (30). Noch vor dem Pausenpfiff des guten Referees Glaser sorgten M. Bihler und J. Manier per Freistoß für klare Verhältnisse (42.,44.). Im zweiten Abschnitt verhinderte T. Schön gegen Konle den Anschlusstreffer (65.). Danach beherrschte die Piak-Elf Ball und Gegner. Die Folge waren vier weitere SVK-Treffer durch M. Bihler (2), M. Hitzler und Manier. (VOGTE)

Genderkingen – BCS II 9:0. Nach zwei Möglichkeiten gleich zu Beginn markierte Peter Rossmann das frühe 1:0 (5.). Bei großer Hitze machte die Heimelf in der Folge nur das Nötigste, was aber mehr als ausreichend war. Bis zur Pause erhöhte Genderkingen schon auf 4:0. Auch danach kam wenig Gegenwehr, was der SVG mit vielen schönen Spielzügen ausnutzte. Bei besserer Chancenverwertung hätte das Ergebnis auch noch höher ausfallen können. Den Schlusspunkt zum 9:0 markierte Rossmann mit seinem zweiten Treffer kurz vor dem Abpfiff. (kk)

Eggelstetten – Dillingen 0:3. Bislang kam die SSV stets ohne Zähler aus Eggelstetten zurück, diesmal war Dillingen in Spielhälfte eins im dortigen „Glutofen“ gegen den erwartet unkonventionell agierenden und immer gefährlichen Gastgeber deutlich tonangebend und stellte durch zwei Treffer noch vor dem Pausenpfiff die Weichen zu einen wichtigen Auswärtsdreier. Lars Jaud auf Assist von Algert Hoti (41. Minute) und Letzterer nach Vorlage von Furkan Akaydin (45.+2) hießen die Torschützen. Der SVE wollte dies nicht so stehen lassen und kam nochmals hoch motiviert aus der Kabine, doch Dillingen verteidigte mit viel Geschick, aber auch mit etwas Glück, als Hoti auf der Linie klärte (80.). Auf der anderen Seite hätten die Kreisstädter bei einigen Kontern den Sack längst zumachen müssen, was Akaydin erst in der 89. Minute per genialem Chip nach feinem Pass des eingewechselten Gazmend Nuraj gelang. (SSV)

Binswangen – FC PUZ 3:1. Bei sommerlichen Temperaturen entstand von Anfang an ein ausgeglichenes Spiel. Die einzige richtige Torchance der ersten Hälfte für die Binswanger landete durch Max Maier im gegnerischen Tor. Kurz vor dem Pausentee nahm Pascal Neff Maß und traf zum 1:1. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Beide Mannschaften konnten sich keine Chancen erspielen. Kurz vor Schluss gab es eine Ampelkarte gegen die Gäste. Dies nutzten die Gastgeber sofort aus und markierten durch Max Maier das 2:1. Wenige Zeigerumdrehungen später erzielten die Binswanger durch Daniel Fondanelle den 3:1-Endstand. (step)

