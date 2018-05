vor 19 Min.

Zweikampf um Rang zwei dauert an Lokalsport

Fußball-KKNord II: Volle Punkte für die SSV Dillingen und Kicklingen.

Wortelstetten – Kicklingen 2:3. In einer sehr intensiv geführten Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II zog der Gast aus Kicklingen-Fristingen durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Bihler in Front (19.). Ein Freistoß-Hammer von Tobias Fech (33.) führte zum 1:1-Ausgleich, aber wenig später war für die Gastgeber der erneute Rückstand fällig – 1:2, Michael Bihler. Ein zweifelhafter Foulelfmeter bedeutete durch Dominik Veh (71.) gar das 1:3. Der SV Wortelstetten steckte keineswegs auf und kam durch Timo Schimmer (79./FE) noch auf 2:3 heran. (mabu)

Genderkingen – Wertingen II 2:1. Zwei Unachtsamkeiten der Defensive begünstigten die beiden Treffer des Gastgebers, Peter Rossmann und Andreas Stangl waren die Nutznießer. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Wertingen besser, agierte durch Umstellungen offensiver. Und es gab durchaus Chancen, früher zum Anschluss zu kommen, gleichzeitig hätte Genderkingen den Sack früher zumachen können. Wertingens Matthis Korn traf knapp zehn Minuten vor dem Ende per Freistoß zum Anschluss, mehr war nicht drin. (dolls)

FC PUZ – Riedlingen 2:1. Im Spiel gegen Spitzenreiter SpVgg Riedlingen zeigten die Unteren Zusamtaler wenig Respekt und landeten einen knappen Heimerfolg. Mit einem Doppelschlag (50./56.) sorgten Christian Pessinger und Julian Müller für die 2:0-Führung. Dem favorisierten Gast gelang neun Minuten vor dem Ende noch der Anschlusstreffer durch Michael Jenuwein – zu spät aus seiner Sicht. (dz)

Schretzheim II – Ebermergen 1:2. In diesem wichtigen Heimspiel um die Nichtabstiegsplätze konnte die zweite Mannschaft des BCS nicht an die Leistung der jüngsten Partien anknüpfen. Nach einem guten Start der Heimelf kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Nach einem lang geschlagenen Freistoß erzielte S. Kovacs in der 28. Minute das 0:1. Gute Gelegenheiten wurden auf beiden Seiten vergeben. Entschlossen kam der BCS aus der Pause, konnte aber zunächst nichts Zählbares erzielen. Wiederum nach einem Freistoß war Kovacs zur Stelle – 0:2 (55.). In der 82. Minute verkürzte A. Maczurek noch auf 1:2, der BCS II konnte aber die bittere Heimmiederlage nicht mehr abwenden. (ek)

Dillingen – Binswangen 2:0. Nach der überraschenden Riedlinger Niederlage beim FC Pfaffenhofen-UZ leben an der Donau nun sogar nochmals theoretische Titelchancen auf. Die Kreisstädter waren gegen den genauso ersatzgeschwächten wie schwachen Gast aus Binswangen klar tonangebend, führten bereits zur Halbzeitpause folgerichtig mit 2:0 und behaupteten den Aufstiegsrelegationsplatz. Zunächst versenkte Matthias Erber eine Flanke von Alexander Kinder im eigenen Tor (14.), kurz darauf erzielte Gazmend Nuraj auf Vorlage von Lars Jaud den zweiten SSV-Treffer (22.). Auch in Durchgang zwei änderte sich wenig am Spielgeschehen, wobei es die Kreisstädter versäumten, das Ergebnis noch deutlich klarer zu gestalten. (SSV)

Themen Folgen