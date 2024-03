Fußball

Die Arena in Wortelstetten hat einen eigenen Namen

Plus Das Namensrecht für die Arena des SV Wortelstetten wurde neu versteigert. Ein Firma mit Wurzeln im Ortsteil der Gemeinde Buttenwiesen erhielt den Zuschlag.

Von Günther Herdin

In München ist es die Allianz-Arena, in Augsburg kickt der FCA in der WWK-Arena und in Stuttgart jagen die Spieler des VfB in der Porsche-Arena dem Ball nach. Namensrechte für ihre Sportstätten vergeben freilich nicht nur Bundesligisten, auch so mancher Amateurverein weiß dieses Instrument der Vermarktung zu nutzen. Dazu zählt seit dem vergangenen Jahr auch der SV Wortelstetten. Bei der Nikolausfeier 2022 wurde erstmals das Namensrecht für das Sportgelände im Ort versteigert. Den Zuschlag erhielt damals für ein Jahr die Alois Miller GmbH, ein Abbruchunternehmen in Blindheim. 2800 Euro war der Firma das Namensrecht wert.

Günstiger als fünf VIP-Dauerkarten beim FC Bayern München oder beim FC Augsburg

Vor wenigen Monaten kam es erneut zur Versteigerung für das Namensrecht im Kalenderjahr 2024. Insgesamt fünf Bieter steigerten mit. Den Zuschlag für das höchste Angebot ging schließlich an die Firma Fech Fenstertechnik aus Nordendorf mit Wurzeln in Wortelstetten. Firmengründer Werner Fech, selbst viele Jahr Spieler beim SVW und auch mit 60 Jahren noch bei den Alten Herren aktiv, möchte den genauen Betrag, für den sein Sohn Tobias Fech (Geschäftsführer im elterlichen Unternehmen und aktiver Spieler in der ersten Mannschaft) das Namensrecht ersteigerte, nicht nennen. „Es ist aber deutlich mehr als vor einem Jahr“, erklärt er mit einem längeren Lächeln und lässt durchblicken, dass sich der Verein über einen mittleren vierstelligen Betrag freuen kann. Die emotionalen Bindungen von ihm und seinem Sohn hätten bewirkt, dass man bei der Versteigerung nicht vorzeitig das Handtuch geworfen habe. Werner Fech ist einer, der weiß, wo kleinen Vereinen wie dem SV Wortelstetten der Schuh drückt. „Die brauchen jeden Euro“ - und rechnet vor, dass beispielsweise fünf VIP-Dauerkarten beim FC Bayern München oder beim FC Augsburg teurer seien als das Namensrecht für ein Jahr auf dem Sportgelände in Wortelstetten.

