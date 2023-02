Wertingens Sieg Nummer fünf in Folge

Handball: Bezirksligist TSV Wertingen fegt Gast Ichenhausen aus der Halle.

Die Handball-Herren des TSV Wertingen bauen ihre Bezirksliga-Siegesserie aus. Auch im fünften Spiel in Folge gehen sie als Sieger vom Feld. In eigener Halle wurde Gast SC Ichenhausen am Samstagabend klar mit 31:19 niedergerungen.

Nach der knappen Hinspielniederlage gegen den SCI schien die Reitenauer-Truppe besonders motiviert und ließ von der ersten Minute keinen Zweifel am späteren Erfolg aufkommen. Mit einem bestens aufgelegten Torhüter Bestle zwischen den Pfosten und einer resoluten Abwehr davor wurde schnell ein Vorsprung erarbeitet. Die Zusamstädter kamen über den Rückraum immer wieder zu Torerfolgen.

Der TSV Wertingen macht weiter Druck

Nach dem Seitenwechsel hielten die Wertinger das Tempo hoch und spielten sehr schön ihre Außen frei, die sehenswerte Treffer markierten. Die Gäste konnten dem nichts mehr entgegensetzen und mussten die Zusamstädter bis zum 31:19 ziehen lassen. TSV-Trainer Matthias Reitenauer war nach der Partie sehr zufrieden: „Eine engagierte Mannschaftsleistung, die es nächste Woche in Schwabmünchen zu wiederholen gilt.“ (ANSE)

Spielfilm: 5:1, 9:4, 14:7 - 22:15, 27:18, 31:19

TSV Wertingen: Matthias Bestle, Marcus Heinrich; Thomas Reissner (9 Tore/5 Siebenmeter), Laurin Thierauf (5), Fabian Munz, Matthias Reitenauer, Lukas Sailer (je 3), Christoph Burgkard, Maximilian Reiner, Martin Straub (je 2), Michael Gump, Lukas Müller (je 1)

Lesen Sie dazu auch