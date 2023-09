Villenbach/Rischgau

06:30 Uhr

Zusam-Brücke hängt bei Villenbach am Haken

Es sieht fast so aus, als würde die Brücke für den Radweg zwischen Villenbach und Rischgau einschweben. Das Bauwerk wurde per Kran eingehoben.

Plus Die Radwegbrücke zwischen Villenbach und Rischgau ist etwas Besonderes. Sie dürfte die Erste ihrer Art in Nordschwaben sein und hat einen langen Weg hinter sich.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

Manchmal sind es die "kleinen" Dinge, die erst Großes möglich machen. So ist es auch am Donnerstagvormittag. Als die neue Geh- und Radwegbrücke zwischen Villenbach und Rischgau per Kran eingehoben werden soll, gibt es lange Gesichter. Die Batterie des imposanten 220-Tonnen-Krans ist leer. Doch die Fachleute haben eine Idee. Mit einem waghalsigen Manöver fahren sie die - im Vergleich zum Kran - kleine Walze neben das riesige Gefährt und geben so dem riesigen Gefährt die nötige Starthilfe.

Der Einbau der Brücke bei Villenbach ist eine spektakuläre Aktion

Nach dieser kleinen Verzögerung läuft die spektakuläre Aktion wie am Schnürchen. Reinhard Herreiner, Betriebsleiter für den Standort Dillingen der Baufirma Holl GmbH, beobachtet die einzelnen Arbeitsschritte genau. "So etwas sieht man in 50 Jahren nur einmal", ist sich der Ingenieur sicher und freut sich sichtlich bei dem Ereignis dabei zu sein. Er sagt, dass diese Brücke die erste ihrer Art im Landkreis Dillingen ist. Er geht außerdem davon aus, dass es sogar die erste in Nordschwaben sein dürfte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen