Freie Fahrt für das Wertinger Carsharing

Bei vielen Menschen in der Zusamstadt halten sich aber weiterhin Bedenken, das eigene Zweitfahrzeug zugunsten einer gemeinsam genutzten Alternative aufzugeben.

Das Carsharing in Wertingen ist ein Erfolgsmodell. Und das, obwohl es in mancherlei Hinsicht gegen das Selbstverständnis vieler langjähriger Autobesitzerinnen und Autobesitzer geht, wie Bürgermeister Willy Lehmeier in der jüngsten Stadtratssitzung konstatierte. "Da gibt es einige Bedenken. Ist genug Scheibenwischerflüssigkeit drin? Ist das Auto vollgetankt, ist es sauber?" Derlei Ängste könne er entkräften: Wer sich für das Carsharing entscheide, der könne mit bestens gewarteten Fahrzeugen rechnen.

Seit rund dreieinhalb Jahren können sich die Wertinger für das Modell der gemeinsam genutzten Autos entscheiden. Zur Verfügung stehen ein kleiner Opel Corsa, ein Opel Vivaro mit neun Sitzen und ein VW E-Up. Insbesondere der Kleinbus sei beliebt, er werde auch für Urlaubsreisen und Vereinsausflüge gebucht, teilte Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger mit. Bei der Auslastung gebe es "typische Urlaubsspitzen", gerade beim Vivaro, der eine durchschnittliche Auslastung von 24,1 Prozent vorweisen kann. Die Auslastung des Opel Corsa sei mit 11,3 Prozent allerdings "noch weiter ausbaufähig". Mittlerweile steht der Opel Corsa in der Nähe des Krankenhauses, der Vivaro und der E-Up sind weiterhin direkt am ehemaligen Amtsgericht stationiert.

Kleinbusse sind besonders beliebt für das Carsharing

Der Stadtrat entschloss sich einstimmig, das Projekt Carsharing weiterhin in Kooperation mit der SWA fortzusetzen. Allerdings mit einem anderen Zuschussmodell. Bislang schießt die Stadt fest knapp 10.000 Euro im Jahr zu - mit dem Ziel, einige Zweit-Autos in der von hohem Verkehrsaufkommen geplagten Zusamstadt zu verhindern. Künftig wird jedoch anders abgerechnet als bisher. Je nachdem, wie hoch die Auslastung der Autos ausfällt, desto weniger muss die Stadt der SWA zusätzlich überweisen. Das führte bei Johann Popp (CSU) zu der Frage, ob man denn dann nicht einen zusätzlichen Kleinbus anschaffen könne, wenn dieser so beliebt sei. Wahrscheinlich nicht, antwortete Killisperger, denn größere Fahrzeuge seien bei der SWA derzeit Mangelware.

Die deutliche Mehrzahl der Nutzerinnen und Nutzer für das Carsharing - insgesamt 30 sind derzeit angemeldet - kommt aus der Wertinger Kernstadt. Befragungen haben für die Stadt ergeben, dass mehr Leute in den Ortsteilen keinen Bedarf nach der gemeinschaftlichen Nutzung verspüren. Wahrscheinlich liege das daran, dass die zentral geparkten Fahrzeuge für Bewohnerinnen und Bewohner der Ortsteile, die dann logischerweise kein eigenes Fahrzeug für die Anfahrt nutzten, nicht gut erreichbar seien, so der Konsens im Stadtrat. Wer plant, eines der Fahrzeuge für einen Urlaubstrip zu nutzen, der muss frühzeitig buchen.

Lehmeier: Wer einmal dabei ist, der ist zufrieden

Um die Nutzung insbesondere für Vereine noch attraktiver zu gestalten, soll nun für diese noch die einmalige Anmeldegebühr wegfallen. Wer sich für die Nutzung von Carsharing entscheidet, der finde mittlerweile in ganz Deutschland Fahrzeuge, die er nutzen könne. Auch, weil die verschiedenen Anbieter miteinander kooperierten. Lehmeiers Fazit: Wer sich einmal für die gemeinsame Nutzung von Autos entscheidet, der werde nicht enttäuscht. "Da stellen die Leute fest: Das ist einfach, das ist supi", so der Wertinger Rathauschef. Der Bedarf werde in Zukunft noch steigen, vermutet er - insbesondere junge Leute hingen nicht mehr so am eigenen Fahrzeug.

Eine Handvoll Leute habe sich durch das Angebot bereits vom Zweitfahrzeug verabschiedet. Und eine Person in der Wertinger Kernstadt habe mittlerweile aufgrund des Carsharing-Angebots gar kein eigenes Auto mehr, sagt Alexandra Killisperger.