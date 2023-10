Wertingen

In Wertingen steht zum zweiten Mal eine Halle für Geflüchtete

Plus Anfang Juli war das große Zelt auf dem Laugnaplatz abgebaut worden. Das Landratsamt erklärt, warum diese Auf- und Abbauten nötig sind und ob weitere Standorte angedacht sind.

Von Elli Höchstätter

So manche Wertinger Bürgerin und so mancher Bürger dürfte sich verwundert die Augen gerieben haben. Wer über den Laugnaplatz schlendert, sieht dort wieder eine Flüchtlingshalle. Das Besondere daran: Die exakt gleich aussehende Halle war Anfang Juli abgebaut worden. Doch ehe jemand an seinem Erinnerungsvermögen zweifelt, liefert das Landratsamt auf Nachfrage die Antwort. Die Halle sei dort nun zum zweiten Mal aufgestellt worden. Man spreche dabei von einem „fliegenden Bau“. Aus baurechtlichen Gründen könne eine derartige Halle nur rund vier Monate stehen bleiben und muss nach diesem Zeitraum wieder abgebaut werden.

Die Halle in Wertingen war Ende Juni wieder abgebaut worden

Rückblick: In Wertingen war das große Zelt auf dem Laugnaplatz zum Ende des Jahres 2022 aufgestellt worden. Anfang Februar zogen dort die ersten Geflüchteten ein. Am 27. Juni war das Zelt ein letztes Mal mit 26 Menschen belegt, ehe Anfang Juli die Halle wieder abgebaut wurde. Die Einrichtungsgegenstände, wie Betten, Stellwände, Stühle, Tische oder Waschmaschinen, wurden damals in die Halle für Geflüchtete in Lauingen gebracht.

