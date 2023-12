Wertingen

"Ökokids": Waldkindergarten aus Wertingen wird ausgezeichnet

Plus Die Montessori-Waldgruppe in Wertingen bestreitet ihren Kita-Alltag nachhaltig. Dafür ist sie mit der bayernweiten Auszeichnung "Ökokids 2023" geehrt worden.

Von Laura Gastl

Wenn die Wurzelkinder mit ihren Betreuerinnen im Morgenkreis sitzen, riecht es nach Rauch. Jedenfalls von Anfang November bis Ende März, wenn Feuer erlaubt ist. Auf Baumstämmen mit bunten Sitzkissen darauf versammeln sie sich dann um die Feuerstelle in der Mitte. "Immer in der Früh zünden wir gleich an", sagt Gruppenleiterin und Erzieherin Martina Götz. "Das macht warm und hell." Hier kochen sie auch gerne Punsch und Tee oder grillen Würstchen. Denn Herdplatte, Zentralheizung, grenzenlos Strom – all das gibt es bei der Waldgruppe des Montessori-Kinderhauses in Wertingen nicht.

Für ihre nachhaltige Lebens- und Betreuungsweise haben die Wurzelkinder nun eine Auszeichnung des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz in Bayern gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz erhalten: Sie sind "Ökokids 2023". Insgesamt haben 266 Kitas eine Bewerbung eingereicht. "Wir wurden mit drei Raben und damit der höchsten Auszeichnung gewürdigt, als einzige Einrichtung in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries", berichtet Martina Götz stolz. Am Rande von Wertingen führt die Gruppenleiterin an einem sonnigen, jedoch kühlen Vormittag durch das kleine Waldstück, wo die Wurzelkinder ihre Kindergarten-Tage verbringen, und zeigt, wie ihnen ihr "Ökokids"-Erfolg gelungen ist.

