Tag der offenen Tür: Jäger streben nach dem Gesamtüberblick über die Natur

Plus Beim Tag der offenen Tür und der Mitgliederversammlung auf den Wertinger Judenberg kommen viele Gäste zur Kreisjägervereinigung Dillingen.

Von Brigitte Bunk

Als Rosemarie Hesse sagt, "Franziska wird auch mal Jägerin“, nickt die Vierjährige. Sie ist fasziniert, denn gerade hatte sie einen kleinen Falken auf dem Arm, von der Falknerei Günther Rau in Pfaffenhofen, die beim Tag der offenen Tür am Haus der Jäger in Wertingen vor Ort ist. Franziska ist den Umgang mit Tieren gewohnt. Ihr Papa ist Jäger, auch ihr Opa, Kurt Hesse aus Lauingen. Der freut sich, dass es viel zu sehen gibt an diesem Sonntag, nicht nur das neue Insektenhotel oder die Hummelburg rund um den neu angelegten Teich. Ein Kürschner hat "fellige" Kissen dabei, zu essen gibt’s Wildburger und Wildbratwürste vom Grill, im Haus der Jäger können Präparate unzähliger Wildtiere bestaunt werden, welche sonst für die Jägerausbildung gebraucht werden. Hundehalter erklären, welcher Rasse ihre Vierbeiner angehören und für welche Zwecke die Jäger sie einsetzen können, das Schießkino zieht vor allem Jugendliche an. "Die Entwicklung in der Kreisjägervereinigung Dillingen ist sehr gut“, freut sich Hesse, für den es als Mitglied selbstverständlich ist, bei der Hegeschau und der Mitgliederversammlung dabei zu sein. Das Zusatzangebot und, dass die Hegeschau in einem eigenen Zelt präsentiert wird, mache diesen Tag auch für Außenstehende interessant, meint er. Das ist auch an der Zahl der Gäste zu sehen, stellt Vorsitzender Andreas Brandl zufrieden fest. Er berichtet bei der anschließenden Mitgliederversammlung im Waldgasthof Bergfried von der guten Entwicklung des Vereinslebens und der Jagdschule, bedankt sich bei allen, die sich in und um das Haus der Jäger engagieren und bei den Jagdhornbläsern, welche die Veranstaltung musikalisch bereichern.

Kein Jäger darf unentschuldigt fehlen

Die Gehörne für die öffentliche Hegeschau nehmen Ulrich Winter und Christine Mair von der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt von den Jägern und Jägerinnen entgegen. 861 zählen sie insgesamt, statt 977. Die offiziellen Zahlen präsentiert Landrat Markus Müller am Nachmittag bei der Mitgliederversammlung, anstelle des erkrankten Kreisjagdberaters Jürgen Reiner. 859 männliche Geweihträger wurden erlegt, 100 Tiere sind dem Verkehr zum Opfer gefallen, 18 starben auf andere Art, beispielsweise aufgrund einer Erkrankung. Die Jäger, deren Gehörne noch fehlen, werden tags darauf aufgefordert, diese im Landratsamt vorzulegen, erklärt Ulrich Winter, denn: "Keiner kann einfach unentschuldigt wegbleiben.“ Es sei gesetzlich geregelt, dass die Kreisjägervereinigungen diese Pflichthegeschau auf eigene Kosten durchzuführen haben. Nicht nur, damit die Kontrolle gegeben ist, sondern auch, um einen Überblick über das Alter der erlegten Tiere zu haben.

