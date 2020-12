18:04 Uhr

Brexit-Verhandlungen: Brüssel wartet auf Boris Johnson

Nachdem die Brexit-Gespräche stocken, reist Premier Boris Johnson selbst nach Brüssel. Bringt ein Gespräch mit EU-Kommissionschefin von der Leyen den Durchbruch?

Von Detlef Drewes

Diese Verhandlungen sind nichts für schwache Nerven. Ob zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union noch ein Handelsabkommen zustande kommt, blieb auch am Dienstag offen. Zwei Mal hatten der britische Premierminister Boris Johnson und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seit dem Wochenende miteinander telefoniert. Doch am Montagabend, so formulierte es am Dienstag ein ranghoher EU-Diplomat, „scheint etwas passiert zu sein“. Das Gespräch wurde – wie es offiziell heißt – nicht beendet, sondern „unterbrochen“. Johnson habe sich „Bedenkzeit“ erbeten.

Was liegt auf dem Brüsseler Verhandlungstisch?

Die Diplomaten deuten dies als Hinweis darauf, dass „etwas auf dem Tisch“ liege. Was das sein könnte, ist unklar. Gerüchte vom Wochenende, man habe sich beim strittigen Thema der Fangquoten angenähert, dementierte London postwendend. Was blieb, war die Ankündigung, Boris Johnson werde „in diesen Tagen“ persönlich nach Brüssel reisen, um mit von der Leyen Auge in Auge zu reden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird Boris Johnson in Brüssel empfangen. Bild: Julien Warnand, dpa

Die Kommissionspräsidentin hatte diese Einladung ausgesprochen, aber gleich hinzugefügt, dass sie zwar jederzeit zur Verfügung stehe – aber nicht parallel zum Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag. Somit blieben nur der heutige Mittwoch oder das Wochenende.

Brexit: Die Nervosität in Brüssel steigt. Die Frist läuft bis Silvester, Mitternacht

Es ist nötig, diesen Verlauf so kleinteilig zu schildern, weil sich darin die wachsende Spannung ebenso wie die wachsende Nervosität widerspiegeln. Am Silvesterabend läuft die Übergangsfrist ab, ab dem Neujahrsmorgen gehört das Vereinigte Königreich nicht länger der Zollunion mit der EU an. Zölle und etliche weitere Handelshürden drohen, unabhängig davon, ob es zu einem Deal kommt oder nicht.

In Brüssel gab es am Dienstag wieder jede Menge Mahnungen – meist an die Adresse des britischen Premiers. „Herr Johnson, willkommen in der Wirklichkeit“, sagte der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europa-Parlament, Manfred Weber (CSU). Johnson beginne gerade „zu lernen, dass es in einer globalisierten Welt keine Souveränität mehr gibt“. Man müsse zusammenhalten.

Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini: "ein Endspiel"

Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini hielt Johnson vor, er habe „nun ein politisches Endspiel, das es ihm gestattet, sich in Szene zu setzen“. Die EU solle bei ihrer Verhandlungslinie bleiben. Das wird nicht einfach. Denn bei den Kernthemen, die ein Handelsabkommen regeln müsste, sind bisher offenbar nur wenige oder keine Fortschritte erreicht worden. Neben den Fangquoten sind das vor allem die Frage des Zugangs zum Binnenmarkt, wo die Union auf Einhaltung ihrer Regeln besteht, die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes und der Status Nordirlands. „Unser künftiges Verhältnis beruht auf Vertrauen“, gab sich der deutsche Europastaatsminister Michael Roth ( SPD) gestern dennoch optimistisch.

Im Ringen um einen Handelspakt wird zwischen Großbritannien und der EU die Zeit knapp. Bild: Stefan Rousseau, PA Wire/dpa

Allerdings droht sogar im positiven Fall einer Einigung zwischen London und Brüssel noch ein Nachspiel. Im Europäischen Parlament werden jene Stimmen immer lauter, die vor einer raschen Ratifizierung auf einer Sondersitzung zwischen Weihnachten und Silvester warnen. Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im Abgeordnetenhaus, sagte: „Das ist bei über 1000 Seiten überhaupt nicht mehr seriös.“ Die Volksvertreter müssten sich in den Text einarbeiten und ihn prüfen können.

Wie man eine solche Verlängerung juristisch sauber begründen könnte, erscheint bisher allerdings nicht erkennbar. Das britische Parlament hat per Gesetz ausgeschlossen, dass die derzeitige Übergangsphase über den 31. Dezember 2020 hinaus ausgedehnt wird.

