Corona

06:16 Uhr

Handel in der Region bangt um das Weihnachtsgeschäft und warnt vor Lockdown

Plus Im Handel setzt man auf den Black Friday am 26. November und warnt vor einem Lockdown wie im letzten Jahr. Denn die Corona-Welle verunsichert Verbraucherinnen und Verbraucher immer stärker.

Von Michael Kerler

Im Modehaus Rübsamen steht das Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Für die Händlerinnen und Händler ist es die wichtigste Zeit des Jahres. Die neuen Corona-Maßnahmen in Bayern verfolgen sie deshalb mit besonderer Sorge. "In unserer Region herrschen bereits sehr hohe Inzidenzen, die Menschen sind verunsichert, es findet praktisch ein Lockdown im Kopf statt", sagt Marcus Vorwohlt, Geschäftsführer des Modehauses Rübsamen, der insgesamt 15 Filialen betreibt, darunter einen Standort in der Augsburger Innenstadt. Die Händlerinnen und Händler merkten es am Einkaufsverhalten der Menschen. Die Besuche in den Geschäften "brechen zusammen", sagt Vorwohlt. "Kolleginnen und Kollegen berichten teilweise von Umsatzrückgängen von 30 Prozent", warnt er.

