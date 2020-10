vor 33 Min.

Ex-Audi-Ingenieur im Prozess: "Diese Leute haben uns betrogen"

Fertigungsmechaniker bringen an einem Fließband im Audi-Werk die Front an einem Audi an.

Im Audi-Prozess sagt Giovanni P. umfangreich aus und belastet dadurch ehemalige Kollegen. Der Italiener verlangt den Juristen mit technischen Details viel ab.

Giovanni P. ist ein leidenschaftlicher Ingenieur. Für den Motorenentwickler ging ein Traum in Erfüllung, als er von Fiat zu Audi wechseln konnte. Dafür verließ der aus der Nähe von Turin stammende Italiener seine Heimat und entschied sich 2002 zum Autobauer mit den vier Ringen zu wechseln. „Damals sprach ich noch kein Deutsch“, erinnert sich der heute 57-Jährige vor Gericht in München. Heute ist sein Deutsch ganz in Ordnung, wenn es auch immer wieder schwer fällt, ihm gerade bei der Fülle von technischen Details, mit denen er den Weg in den Dieselbetrug schildert, zu folgen.

Giovanni P. packt im Audi-Prozess aus. Der Mitangeklagte Wolfgang Hatz, 61, einst Audi-Motorenchef und Porsche-Technikvorstand, hört seinem früheren Kollegen im Gerichtssaal genau zu, nennt Giovanni P. doch mehrmals seinen Namen, was durchaus geeignet ist, den tief gefallenen früheren Top-Manager aus dem VW-Imperium zu belasten.

Audi-Prozess: Giovanni P. redet ein bisschen wie Giovanni Trapattoni

Giovanni P ist auch ein leidenschaftlicher Redner. Er rudert immer wieder mit den Händen und spricht offen über für ihn belastende Zeiten, als er bei Audi mit Kollegen intensiv daran arbeitete, Diesel-Motoren durch eine entsprechende Abgas-Nachbehandlung umweltfreundlicher zu machen. „Wir kämpften voll frustriert um saubere Fahrzeuge“, sagt er und schubst seine Brille von der Nase auf die Stirn. Zumindest phasenweise hält der Mann mit dem vollen Haar eine Wutrede, wie es einmal sein Landsmann Giovanni Trapattoni in seiner Zeit als Bayern-Trainer getan hat. Giovanni P´s Ausführungen erwecken jedenfalls den Eindruck, als hätte für die mit Abgastechnologie betrauten Ingenieure bei Audi einst das Trapattoni-Motto „Flasche leer“ gegolten. Der Angeklagte sagt jedenfalls, Abgasnachbehandlung sei in dem Unternehmen „nicht sexy gewesen“.

Was ihn dabei richtig in Rage geraten lässt, ist die immer wieder geäußerte Meinung, vor allem Techniker seien für den Abgasbetrug bei Audi verantwortlich gewesen. Jetzt noch intensiver mit den Armen redend und lauter werdend meint er: „Das kann ich nicht akzeptieren. Diese Leute haben uns betrogen und nicht genug Harnstoff einspeisen lassen.“ Durch die Einspeisung von Harnstoff wird der Ausstoß von gesundheitsschädigenden Stickoxiden bei Diesel-Fahrzeugen verringert.

München: Wen meint Giovanni P. mit „diesen Leuten“?

Doch wen meint Giovanni P mit „diese Leute“? Später sagt er jedenfalls, der Vertrieb habe den Abgas-Technikern bei Audi „keine Chance gegeben, saubere Autos auf die Straße zu bringen“. Damit bringt der Ingenieur in der Diesel-Affäre einen bekannten Vorwurf vor: Demnach haben sich sowohl bei Volkswagen als auch bei der VW-Tochter Audi Vertriebsleute durchgesetzt, bei weitem nicht so große von Technikern geforderte Harnstoff-Tanks in die Autos einzubauen - und zwar sowohl für den US-Markt wie auch für europäische Länder.

Der Einbau kleinerer Harnstofftanks, um etwa Platz für andere technische Dinge wie opulente Soundsysteme zu schaffen, soll die Keimzelle des Diesel-Betrugs gewesen sein. Als Folge wurden nun Abgaswerte mit einer entsprechenden Software manipuliert. So fielen die Stickoxidwerte auf Testständen niedriger als die später im Straßenverkehr gemessenen Werte aus.

Giovanni P wühlt es auf, sich an seine Audi-Zeit zu erinnern

Giovanni P wühlt es auf, sich an seine Audi-Zeit zu erinnern: „Wir standen unter Strom.“ Der Druck gerade der Volkswagen-Verantwortlichen, in den USA endlich dank Diesel-Fahrzeugen mehr Autos zu verkaufen, war bekanntermaßen immens. Und dieser Druck führte wohl auch dazu, dass ein Techniker im Januar 2008 auch an Givanni P. einen längst berühmt gewordenen Satz geschrieben hatte: „Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen.“

